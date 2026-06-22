Sheinbaum prevé regreso de pasajeros al Tren Interoceánico a inicios de 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Tren Interoceánico podría reanudar el servicio de transporte de pasajeros a principios de 2027, una vez que concluyan las acciones de seguridad y adecuaciones derivadas del accidente ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que ya existen recomendaciones técnicas preliminares relacionadas con la operación del sistema ferroviario, las cuales están siendo revisadas por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado y por la Secretaría de Marina.

“Se están revisando con la Agencia de Trenes y la Secretaría de Marina, particularmente en el caso del Interoceánico, y las vamos a dar a conocer aquí también; serán públicas”, indicó.

Sheinbaum explicó que la meta del Gobierno federal es restablecer el servicio de pasajeros durante los primeros meses de 2027, una vez implementadas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la operación.

El anuncio se produce tras el descarrilamiento registrado en diciembre de 2025 entre las estaciones Ixtepec y Chivela, en Oaxaca, accidente que dejó 13 personas fallecidas y cerca de un centenar de lesionados.

Como parte de las acciones correctivas, el Gobierno federal trabaja en un proyecto para modificar el trazo ferroviario en la zona donde ocurrió el siniestro, particularmente en el tramo cercano a Salina Cruz, caracterizado por la presencia de curvas pronunciadas.

La presidenta explicó que actualmente se desarrolla el proyecto ejecutivo y las gestiones necesarias para la liberación de derechos de vía, en coordinación con comunidades de Oaxaca, con el objetivo de construir una ruta más segura que reduzca el número de curvas en el trayecto.

“Ya se realiza el proyecto ejecutivo y el trabajo relacionado con el derecho de vía. Pero previo a ello ya va a funcionar el tren de pasajeros, con todas las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional”, afirmó.

Mientras avanzan estas obras, el Tren Interoceánico continúa operando exclusivamente para el transporte de carga comercial.

Además, recientemente la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado adjudicó un contrato por 44.6 millones de pesos para realizar una inspección especializada del estado físico de las vías ferroviarias de la Línea Z, como parte de las acciones de evaluación y fortalecimiento de la infraestructura.