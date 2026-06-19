Sheinbaum propone debate nacional sobre inteligencia artificial y redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de abrir en México un debate nacional sobre el impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales y el tiempo que niñas, niños y jóvenes pasan frente a dispositivos electrónicos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la discusión debe involucrar a la sociedad en general, así como a partidos políticos, especialistas y autoridades, debido a los efectos que estas tecnologías tienen en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Sheinbaum consideró que uno de los temas prioritarios es el creciente tiempo de exposición de menores y jóvenes a las pantallas, una situación que, afirmó, requiere reflexión por parte de madres, padres de familia y la sociedad en su conjunto.

“Sí creo que este año tenemos que entrar en el país a esa discusión”, expresó al referirse al uso de plataformas digitales y sus implicaciones para las nuevas generaciones.

La titular del Ejecutivo señaló que el análisis no debe limitarse al uso cotidiano de estas herramientas, sino también abarcar quién ejerce el control sobre ellas.

Indicó que actualmente las principales plataformas digitales se encuentran bajo control de empresas privadas, por lo que resulta relevante discutir el papel que desempeñan los algoritmos en la difusión de contenidos y en la formación de opiniones públicas.

Asimismo, destacó la importancia de examinar el avance de la inteligencia artificial y los desafíos que representa para diversos sectores, incluidos los procesos electorales y la comunicación política.

Recordó que durante campañas recientes se propuso identificar de manera visible los contenidos generados mediante inteligencia artificial para evitar confusiones entre la ciudadanía.

“Es muy importante que discutamos el uso de las plataformas para niñas, niños y jóvenes, y también el uso de la inteligencia artificial y cómo debe afrontar México esta nueva realidad”, afirmó.

La Presidenta reconoció que cualquier eventual regulación sobre estos temas implica retos complejos, particularmente por la necesidad de preservar la libertad de expresión.

En ese sentido, señaló que la posibilidad de establecer sanciones o medidas punitivas debe analizarse con cautela, debido a la delgada línea que existe entre la regulación y la censura.

Añadió que la proliferación de noticias falsas y la facilidad con la que actualmente pueden generarse contenidos mediante inteligencia artificial hacen indispensable abrir una discusión amplia sobre sus alcances y consecuencias.

Finalmente, sostuvo que el país no puede mantenerse al margen de un fenómeno que también está relacionado con problemáticas como la dependencia tecnológica y la adicción al uso de pantallas entre los sectores más jóvenes de la población.