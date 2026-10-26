Mara Lezama supervisa carretera Cancún-Isla Blanca y anuncia apertura de carriles temporales

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CANCÚN.- Dos carriles provisionales fueron habilitados en la carretera Cancún-Isla Blanca para mantener el tránsito mientras continúan las obras de modernización, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante un recorrido de supervisión realizado este domingo.

La mandataria señaló que la intervención busca mejorar los traslados de habitantes, trabajadores del sector turístico y visitantes hacia Costa Mujeres, en el municipio de Isla Mujeres.

Durante la visita, destacó que el proyecto fue gestionado ante el Gobierno de México y avanza con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los carriles temporales permitirán facilitar la circulación durante los trabajos en esta vía, que conecta diariamente a residentes y empleados con la zona turística.

Lezama Espinosa sostuvo que la modernización busca ofrecer desplazamientos más seguros y ágiles, además de fortalecer la conectividad y la actividad económica vinculada con el turismo.

También reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno federal para impulsar infraestructura que atienda las necesidades de movilidad y contribuya a generar empleos y oportunidades para las familias quintanarroenses.