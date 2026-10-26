Mary Hernández anuncia separación temporal del cargo para buscar coordinación federal de Morena en el Distrito 02

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FELIPE CARRILLO PUERTO.– La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, anunció que se separará del cargo durante unos días para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Distrital Federal del Distrito 02.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, informó que realizará recorridos, visitas vecinales, brigadeos y asambleas en Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, municipios que integran la demarcación electoral.

La alcaldesa aseguró que mantendrá comunicación para atender las responsabilidades municipales durante su ausencia. “Estaré al teléfono atendiendo todos los días, no voy a descuidar ni un solo momento esta responsabilidad”, expresó.

Explicó que, antes de tomar la decisión, se reunió con las áreas de Obras Públicas, Planeación y Seguridad Pública. Añadió que las brigadas de bacheo y alumbrado público continuarán activas.

Como parte de su balance, afirmó que su administración ha intervenido 22 parques y mantiene la meta de atender los baches de la ciudad durante 2026.

Sobre la contienda interna, Hernández reconoció como legítima la participación de otros presidentes municipales y sostuvo que respetará las reglas, las encuestas y la decisión de Morena.

Su primera asamblea pública como aspirante está programada para este lunes, a las 17:00 horas, en el domo de la colonia Francisco May. Después continuará su agenda en Chetumal.

La presidenta municipal anunció su registro el pasado 2 de octubre. A la misma coordinación aspira Diego Castañón Trejo, alcalde de Tulum.