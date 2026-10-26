Empresarios de la zona libre de Belice piden entrada y salida por el Puente Subteniente López

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BELICE.- Empresarios de la zona libre de Belice solicitarán que el Puente Subteniente López permita tanto el ingreso como la salida de vehículos cuando concluya su reconstrucción, con el propósito de reducir la congestión en el cruce fronterizo de Chactemal.

Nery Ramírez, CEO del recinto fiscal, señaló que el sector comercial sigue de cerca las obras del Gobierno federal mexicano, cuyo avance físico supera el 40 por ciento, de acuerdo con información oficial.

Explicó que durante los periodos de mayor afluencia los visitantes tardan entre una hora y una hora y media en salir de la zona libre. Consideró que disponer de dos opciones de cruce ayudaría a agilizar el tránsito y favorecería al comercio y al turismo.

“Vamos a abogar que se pueda salir o entrar desde ahí a la zona libre, para que tengamos dos opciones y no siga congestionándose el tránsito”, expresó.

El puente fue inaugurado en 1964 y permaneció como una vía importante para el intercambio fronterizo. En 2007 se ordenó su cierre parcial debido a fisuras, grietas y daños estructurales, y se habilitó un solo carril para automóviles, peatones y movimientos menores de mercancías. El tránsito de carga pesada quedó restringido hace más de 15 años.

Ramírez consideró que la sustitución de la antigua estructura metálica permitirá recuperar condiciones de seguridad para la movilidad entre Quintana Roo y Belice.

Sobre la actividad comercial, informó que la afluencia de compradores se ha mantenido estable durante el año. La expectativa es cerrar 2026 con una cifra similar o superior al millón 100 mil visitas registrado en 2025.

El representante indicó que la zona libre cuenta con 335 comercios activos dedicados a la venta de diversos productos de importación. Añadió que existen expectativas de ampliar la oferta y abrir más establecimientos para brindar mayores opciones a los consumidores.