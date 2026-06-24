Semarnat frena hotel de palafitos en Holbox por restricciones ambientales

Comparte esta Noticia

HOLBOX.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización ambiental para la construcción de un hotel de palafitos en la Isla Grande de Holbox, un proyecto que contemplaba 49 habitaciones dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.

De acuerdo con la resolución emitida por la dependencia federal, la empresa Pradesa S.A. de C.V. promovió desde 2024 la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para desarrollar el proyecto denominado “Biocentro Isla Grande”, en una superficie superior a las 331 hectáreas.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) determinó rechazar la propuesta al considerar que incumple con las disposiciones de densidad, intensidad y modalidades de aprovechamiento establecidas para esta Área Natural Protegida.

Además, la autoridad ambiental señaló que el predio fue afectado por un incendio forestal ocurrido en septiembre de 2025, por lo que aplica la restricción establecida en el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que impide autorizar cambios de uso de suelo en terrenos forestales incendiados durante un periodo de 20 años.

Diversas organizaciones ambientalistas, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Grupo Ecológico del Mayab, Grupo Tortuguero del Caribe, Amigos de Sian Ka’an, Centinelas del Agua y Casa Wayuu, habían solicitado previamente a las autoridades la aplicación de esta veda como medida de protección para la zona.

El proyecto contemplaba, además de las habitaciones, la construcción de albercas, restaurantes, bares, infraestructura para tratamiento de aguas residuales y sistemas de generación eléctrica. La inversión estimada ascendía a cerca de 4 millones de dólares, equivalentes a más de 72 millones de pesos.

Semarnat precisó que en el área no podrá realizarse ninguna obra o actividad que implique afectación a la vegetación, incluidos los manglares, sin contar con las autorizaciones correspondientes, bajo riesgo de sanciones administrativas y legales.

No obstante, la dependencia dejó abierta la posibilidad de que la empresa presente nuevamente el proyecto en el futuro, siempre que atienda las observaciones técnicas y legales señaladas en la resolución.

El incendio que motivó una de las principales restricciones ocurrió en agosto de 2025 dentro de Isla Grande de Holbox y consumió entre 670 y 700 hectáreas de vegetación, principalmente selva baja, manglar y arbustos. Las investigaciones realizadas por autoridades ambientales descartaron que el siniestro hubiera sido provocado de manera intencional.