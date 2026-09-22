Más de 500 mujeres de Movimiento Ciudadano hacen sentir su fuerza en Chetumal, durante el foro “Del Territorio al Poder”

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CHETUMAL.- Más de 500 mujeres se dieron cita en la capital de Quintana Roo para participar en el foro “Del Territorio al Poder”, organizado por Mujeres en Movimiento, como un espacio de capacitación, diálogo e intercambio de experiencias para fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública.

El encuentro contó con la presencia de Anayeli Muñoz, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento; las diputadas federales Patricia Mercado, Laura Ballesteros y Claudia Salas; Sofía Castro, secretaria de Organización y Acción Política de Movimiento Ciudadano (MC); así como Lidia Rojas Fabro, vicecoordinadora nacional de Mujeres en Movimiento y regidora de Othón P. Blanco.

También participaron Laura Souza, nueva delegada estatal de Mujeres en Movimiento en Quintana Roo; la regidora de Othón P. Blanco Erika Cornelio, así como liderazgos provenientes de municipios, comunidades y diversos sectores de todo Quintana Roo.

Ante la presencia del coordinador de la Comisión Operativa Provisional de MC en Quintana Roo, Joaquín González Castro, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Anayeli Muñoz, destacó la importancia de brindar a las mujeres herramientas, preparación y redes de acompañamiento que fortalezcan su participación en la vida pública y permitan abrir espacios para nuevas generaciones de liderazgos.

Por su parte, Lidia Rojas Fabro resaltó la fuerza que existe en Chetumal, en Othón P. Blanco y en todo Quintana Roo, cuando las mujeres se encuentran, comparten experiencias y trabajan juntas.

Señaló que el poder comienza desde el territorio, al escuchar a la gente, recorrer las colonias y llevar las necesidades de cada comunidad hasta los espacios donde se toman las decisiones.

Con la participación de más de medio millar de mujeres, se mostró la capacidad de organización existente en Quintana Roo y permitió reunir en Chetumal distintas generaciones, experiencias y liderazgos. La fuerza de la capital se hizo presente junto con la fuerza de las mujeres de todo el estado.

Cabe señalar que a pesar de que la reunión enfrentó dificultades con el suministro de energía eléctrica en el recinto donde se llevó a cabo, las actividades se desarrollaron con el entusiasmo de las asistentes, que permanecieron en los trabajos programados, sin que las adversidades impidieran que se cumpliera con los objetivos del encuentro.

Para Movimiento Ciudadano, “Del Territorio al Poder” reafirma la importancia de seguir generando espacios para escuchar, capacitar y acompañar a las mujeres que participan desde sus comunidades.

Más de 500 mujeres reunidas en Chetumal dejaron un mensaje claro: la capital de Quintana Roo tiene fuerza, tiene voz y cuenta con mujeres dispuestas a hacerse escuchar.