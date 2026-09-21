Jorge Emilio, nueva era política en Quintana Roo

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La última palabra

– Rafael Marín amenaza: “No se van a quedar con Quintana Roo”; no, ya se quedaron.

– Mara Lezama terminará muy fuerte su gobierno de cinco años.

– Hay un quiebre en la breve historia de las élites que gobiernan Quintana Roo. La dicotomía Chetumal-Cozumel, quedó atrás.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Con la asunción de Eugenio Segura a la gubernatura 2027-2033, Jorge Emilio González inaugura una nueva era en la breve historia de las élites del poder que han gobernado Quintana Roo, formando equipo con la gobernadora Mara Lezama quien culminará su mandato con una fuerza política que no han tenido sus antecesores, desde los tiempos de Pedro Joaquín Coldwell. Va a ser una ex gobernadora poderosa.

La nota del fin de semana la dio Rafael Marín Mollinedo, quien cambió de estrategia. Del quedé en tercer lugar y ya me voy a mis negocios, hizo una reaparición pública después de recibir andanada de acusaciones por dejar abandonados a quienes se la jugaron con él.

Da hasta ternurita ver y escuchar a Rafael Marín Mollinedo en un arranque de ingenuidad: “No se van a quedar con todo el estado”, no don Rafa, ya se lo quedaron. Además, lanza un “estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer hacia adelante” ¡Oh! ¡Hasta asusta!

Por lo pronto están convocando a una marcha en El Crucero para el miércoles 23 de septiembre en la tarde noche. Le llaman Marcha de la lealtad y dignidad al movimiento. Hay dudas que logren conmover al verde que no negocia nada; lo quieren y lo tienen todo!

HOY RAFAEL MARÍN, AYER BETO BORGE

La expresión de Rafael Marín de ahora, es muy parecida a la que exclamó un encabronado Roberto Borge ante Félix González, refiriéndose al mismo personaje: Jorge Emilio.

–“Este cabrón quiere quedarse con todo el estado” al escuchar las condiciones y posiciones que exigía en la sucesión del mismo Borge con un candidato suyo y no el de Félix-Beto; fue un tirón que no llegó a más, pero que refundió en la cárcel a Beto Borge y retomó el control de su plan Quintana Roo, en alianza con un arrinconado Carlos Joaquín González, que le vino el alma al cuerpo con el apoyo del niño verde. Y el verde cobra caro.

QUE MARYBEL SEGUIRÁ LUCHANDO

Podemos recordar cuando Marybel Villegas llegó pateando puertas al Congreso, literal, empoderada como senadora guinda, en aquella legislatura que perdió el hoy embajador en Canadá. Por eso se entregó a los brazos de Jorge Emilio, quien tomó el control administrativo del Poder Legislativo, en torno y en complicidad con Lorenzo Arcila y el propio Carlos Joaquín; A Marybel le bajaron a Edgar Arceo Gasca de la recién estrenada Jugocopo y fue sustituido por verdes en el control administrativo, desde entonces; fue un cogobierno azul-verde porque al PRD ya lo habían mandado a freír espárragos, como ahora hacen con el PT.

Callada ha estado Marybel Villegas, quien antes de regresar a su curul, afirmó en sus redes sociales: “¡Seguiremos luchando! Ni me rajo, ni me vendo; Gracias por acompañarme estos 25 años”.

EL PT SOLO, PIERDE SU REGISTRO

Lo mismo ahora con el PT, que da pena ajena al ponerse sus moños, porque si efectivamente van solos, perderán su registro por tercera y definitiva vez!

Pero además, qué tanto pelea el PT si los legisladores que ganan con sus siglas ganan en realidad con votos de Morena, quien de esta manera reparte y simula su sobre representación para tener la mayoría constitucional, es decir las dos terceras partes de las cámaras.

Se percibe un quiebre en la breve historia de las élites que gobiernan Quintana Roo. La dicotomía Chetumal-Cozumel quedó atrás y Cancún es el epicentro de la política local desplazando a la capital. En estos tiempos post destape, la clase política quintanarroense se compone y se recompone y aún falta mucho para el 6 de junio de 2027. Usted tiene la última palabra.