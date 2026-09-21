Sheinbaum atribuye escalada de violencia en Sinaloa a injerencia de Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la escalada de violencia que enfrenta Sinaloa a la intervención extranjera alrededor de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y sostuvo que ese episodio provocó un rompimiento dentro del Cártel de Sinaloa que derivó en la confrontación entre sus facciones.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria retomó las declaraciones que realizó un día antes durante su visita a Sinaloa, donde afirmó que el “injerencismo” no resuelve los problemas de seguridad y puede, por el contrario, generar mayor violencia.

Sheinbaum puso como ejemplo la situación que atraviesa esa entidad desde la captura de Zambada en julio de 2024. El capo llegó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López en circunstancias que posteriormente generaron reclamos del gobierno mexicano por la falta de información previa sobre la operación.

La presidenta sostuvo que antes de ese episodio Sinaloa registraba menos de un homicidio diario y que el posterior rompimiento del grupo criminal desencadenó un incremento de la violencia.

“Sinaloa es una demostración que el injerencismo, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos”, declaró.

Sheinbaum reconoció que la entidad mantiene índices delictivos importantes, aunque afirmó que la violencia se ha reducido respecto de los niveles existentes cuando comenzó su administración, en octubre de 2024.

La mandataria planteó que las intervenciones extranjeras en materia de seguridad terminan debilitando a las instituciones nacionales y consideró que la experiencia histórica de México y de otros países muestra las consecuencias de este tipo de acciones.

Sin embargo, aclaró que su posición no implica rechazar la cooperación con Estados Unidos ni dejar de perseguir a quienes cometen delitos. Señaló que cuando un gobierno extranjero dispone de información relacionada con actividades criminales en territorio mexicano, ésta debe ser entregada a las instituciones nacionales para que actúen conforme a sus atribuciones.

La postura forma parte del principio de “coordinación sin subordinación” que Sheinbaum ha sostenido respecto de la relación de seguridad con Washington. El gobierno federal mantiene que puede existir intercambio de información y cooperación bilateral siempre que las operaciones dentro del territorio nacional permanezcan bajo responsabilidad de las autoridades mexicanas.

Sheinbaum agregó que la explicación sobre el origen de la actual crisis en Sinaloa no exime al gobierno de combatir a los grupos responsables de homicidios y otros delitos.

Reiteró que la estrategia federal contempla la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el uso de inteligencia e investigación, el combate a la impunidad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La Presidenta insistió así en diferenciar la cooperación internacional de una intervención directa de otro país: México, sostuvo, mantendrá la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.