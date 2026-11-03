Menos escritorio y más recorridos: Jesús Pool expone cómo atiende peticiones en Benito Juárez

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CANCÚN.- “Menos escritorio, burocracia. Más trabajo de puertas abiertas y de cara a la ciudadanía por parte de los representantes populares, son reclamos de las y los vecinos del municipio de Benito Juárez; por ello, permanentemente recorro las regiones y comunidades de esta demarcación territorial para recabar peticiones ciudadanas y, conforme a derecho y respetando los ámbitos de competencia, realizo las gestiones respectivas”.

Lo anterior fue externado por el regidor Jesús Pool, quien agregó que “las oficinas públicas municipales operan con recursos del pueblo, por ello todos nuestros esfuerzos y acciones deben encaminarse en atender y/o solucionar los problemas más recurrentes, los que lesionan el tejido social. Al recibir a grupos ciudadanos, a personas demandantes de algún servicio no les estamos haciendo un favor; al contrario, estamos cumpliendo con nuestras altas encomiendas como representantes populares”.

El concejal añadió que “esta labor de gestoría debe de ser de puertas abiertas, sin cortapisas, y se debe reflejar en las iniciativas que presentamos, en las solicitudes que requerimos a las diferentes instancias del gobierno municipal y, en suma, trabajar por de los habitantes de Benito Juárez, poniendo especial atención en los grupos que viven en pobreza”.

Mencionó que “este trabajo implica estar recorriendo calles, avenidas, todas las regiones que conforman Cancún, asistir y participar activamente en reuniones de trabajo con diferentes grupos sociales, para efectuar las acciones que conforme a derecho procedan. El objetivo es escuchar a la población, pero también ofrecer respuestas y soluciones a sus problemas, ser resolutivos”.

Dijo que da puntual seguimiento a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside, y que es un órgano colegiado en el que se privilegia el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos, resaltando que ha promovido acciones en favor del empleo, del emprendimiento y temas afines.