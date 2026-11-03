Pone el dedo en la llaga Tirso Esquivel

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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

“Lo primero que le pediría a los candidatos es que se conduzcan con ética, que sean congruentes, que no pacten con el narco, que no reciban dinero del narco para financiar campañas, porque eso lacera totalmente las elecciones y que no usen estos grupos de la delincuencia organizada para presionar a los ciudadanos y que los ciudadanos puedan ejercer libremente su voto porque eso ha pasado y ya ha pasado en Quintana Roo y ya pasó en Puerto Morelos”, expresó Tirso Esquivel Ávila, miembro del comité estatal del Movimiento Generando Ideas que encabeza Gustavo Miranda García.

Con respecto al municipio de Puerto Morelos, que aspiró a presidir a través de Fuerza por México, Tirso Esquivel comentó que debido a la inseguridad y violencia, este municipio pasó de ser “un lugar pequeño, seguro, tranquilo, a una demarcación con episodios violentos, como el hallazgo de una narcofosa en Leona Vicario con decenas de cuerpos” recordó.

GENERANDO IDEAS

Entrevistado por José Marcos Morales de Caribe Peninsular, Esquivel Ávila aseguró que, en este momento, está concentrado en las tareas que tiene como miembro del comité estatal del Movimiento Generando Ideas que encabeza el exdiputado del partido verde, Gustavo Miranda.

“Estamos organizando a los ciudadanos precisamente y, dado los tiempos políticos, muchas personas que somos parte de este comité que estén interesados en participar en un cargo de elección popular, van a levantar la mano”, aseguró.

Sin embargo, el entrevistado, quien también fue diputado local en el periodo 2016-2019 por el PRI, pidió que para este proceso electoral, los candidatos se mantengan alejados del crimen organizado.

SIN COMUNIÓN CON MORENA

El exregidor y candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos en 2021 con el partido Fuerza por México, Esquivel Ávila aseguró que ha tenido acercamientos con distintos partidos políticos, incluso los dos nuevos institutos a nivel nacional: Somos y PAZ.

Sin embargo, negó las versiones de que haya tenido acercamientos ni con Morena, ni con el equipo liderado por Rafael Marín Mollinedo, cofundador del partido guinda en el estado.

“En política nos conocemos todos y sí he platicado con amigos de diferentes partidos. Hemos platicado con compañeros de MC, con compañeros del PAN, con compañeros de otras fuerzas, inclusive de las nuevas fuerzas políticas, que están entrando a nivel nacional. Hay dos partidos nuevos, uno es Somos, otro es el Partido PAZ, pero nada, o sea, no hay ningún sentido de comunión con Morena”, confesó. Usted tiene la última palabra”.