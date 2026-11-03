Operadores de cinco países recorren Chetumal y Bacalar para evaluar su inclusión en paquetes turísticos

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CHETUMAL.- De la Laguna de los Siete Colores a la mesa de Calderitas, operadores turísticos de cinco países latinoamericanos recorrieron Bacalar y Chetumal para evaluar qué atractivos y servicios podrían incluir en sus paquetes de viaje. La visita reunió a mayoristas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú como parte del programa Hosted Buyers LATAM del Cancun Travel Mart 2026.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) y la Asociación de Hoteles del Centro y Sur coordinaron el recorrido para abrir oportunidades de comercialización para ambos destinos. La apuesta fue mostrar a los compradores cómo combinar en un mismo itinerario la naturaleza, la historia y la cultura maya del sur del estado.

Los operadores viajaron desde Cancún hasta Bacalar a bordo del Tren Maya. Allí conocieron la Laguna de los Siete Colores y la zona arqueológica de Ichkabal. En Chetumal hicieron un recorrido panorámico en turibús y visitaron la zona arqueológica de Oxtankah. La agenda incluyó una parada en Calderitas, donde probaron la gastronomía local.

Andrés Martínez Reynoso, director del CPTQ, explicó que conocer los destinos de primera mano permite a los mayoristas evaluar los atractivos y servicios antes de incorporarlos a sus paquetes. Añadió que el recorrido también les dio la oportunidad de establecer contacto con proveedores de la región.

El objetivo del viaje fue dar mayor presencia a Chetumal y Bacalar en los catálogos de los operadores latinoamericanos. La información difundida sobre la visita no precisó si se concretaron acuerdos de venta.