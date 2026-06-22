Merlín, el pato viral del Mundial, llega a la mañanera de Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo este lunes un inicio fuera de lo habitual con la presencia de Merlín, el pato que se ha convertido en uno de los personajes más populares del Mundial de Futbol 2026.

El ave, considerada por miles de aficionados como la mascota no oficial de México durante la Copa del Mundo, llegó al Salón Tesorería de Palacio Nacional acompañada por su dueña, Karla Gómez, y sus dos hijos, quienes compartieron detalles sobre la historia y el futuro del singular personaje.

Durante la conferencia, Sheinbaum destacó que fenómenos como el de Merlín reflejan expresiones espontáneas de la cultura popular mexicana y reconoció el esfuerzo de la familia que lo ha cuidado y acompañado durante su inesperada fama.

La mandataria reiteró el respaldo de su gobierno a Karla Gómez y su familia, a quienes calificó como ejemplo del trabajo cotidiano de miles de mexicanos.

Por su parte, la dueña del pato anunció que iniciará el proceso para registrar a Merlín como marca, con el objetivo de proteger legalmente su imagen y evitar que terceros utilicen su nombre o figura sin autorización.

“Lo vamos a registrar para que no hagan uso de él sin autorización”, explicó.

Merlín es un pato pekinés de dos años que alcanzó notoriedad durante los festejos por la victoria de México en el Mundial, cuando fue captado caminando entre aficionados en Paseo de la Reforma vestido con una playera de la Selección Mexicana y pequeños calcetines.

Su popularidad creció rápidamente en redes sociales y posteriormente participó en actividades promocionales relacionadas con la Copa del Mundo, donde fue presentado como embajador de la sede Ciudad de México.

Karla Gómez también compartió algunos detalles sobre los cuidados del ave, señalando que recibe alimentación especializada y atención veterinaria constante. Sin embargo, reveló que Merlín tiene una preferencia muy particular: cada domingo disfruta de un taco de carnitas como recompensa.

La aparición del famoso pato volvió a generar comentarios y reacciones en redes sociales, consolidándolo como uno de los personajes más populares surgidos alrededor del Mundial 2026.