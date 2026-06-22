PVEM multiplica su fuerza política en 450% tras alianza con Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha registrado uno de los mayores crecimientos políticos de los últimos años, especialmente tras consolidar su alianza con Morena a partir de 2021.

Datos del Sistema de Información Legislativa muestran que en apenas seis años el Verde duplicó su presencia en el Senado de la República y creció más de 450 por ciento en la Cámara de Diputados.

En las elecciones de 2018, cuando todavía competía en alianza con el PRI, el PVEM obtuvo únicamente 11 diputaciones federales, de las cuales seis fueron por la vía plurinominal. Ese mismo año consiguió seis escaños en el Senado, con apenas una senaduría ganada por mayoría relativa.

El panorama cambió en 2021, cuando el partido se integró a la coalición encabezada por Morena. En esos comicios intermedios, el PVEM elevó su representación en la Cámara de Diputados a 38 legisladores, prácticamente cuadruplicando su bancada.

Durante la LXV Legislatura también fortaleció su presencia en el Senado con la incorporación de los entonces priistas Eruviel Ávila y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes abandonaron el PRI para sumarse a las filas verdes.

La tendencia continuó en las elecciones de 2024, cuando Morena, PVEM y PT compitieron nuevamente en alianza por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y diversas gubernaturas.

Como resultado, el Partido Verde alcanzó 61 diputaciones federales y 14 escaños en el Senado, cifras que representan su mayor presencia legislativa en la historia reciente.

Antes de este crecimiento, el PVEM había mantenido una representación relativamente estable durante varias legislaturas, con bancadas que oscilaron entre 21 y 27 diputados federales entre 2009 y 2018.

El fortalecimiento de su alianza con Morena le ha permitido consolidarse como una de las principales fuerzas políticas del bloque oficialista y ampliar significativamente su influencia en las decisiones legislativas a nivel nacional.