México busca equilibrar balanza comercial con China y reducir dependencia de insumos farmacéuticos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció una serie de encuentros estratégicos con representantes de China, destacando la próxima sesión del Grupo de Alto Nivel. El funcionario precisó que este foro será el espacio idóneo para abordar la complejidad de los procesos comerciales y el tema de los aranceles, buscando equilibrar las condiciones de mercado entre ambas naciones.

Ebrard Casaubón señaló que uno de los puntos críticos en la agenda será la revisión de las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia el gigante asiático. El secretario explicó que se realizará un comparativo exhaustivo entre la fluidez de las importaciones provenientes de China frente a la “complejidad que vive México al intentar colocar productos en dicho mercado”, subrayando que el objetivo es defender los intereses nacionales en una relación comercial que se ubica en el “top ten” de importancia para el país.

En materia de salud y soberanía industrial, el titular de Economía informó la puesta en marcha de un portal digital para la consulta de patentes vigentes, con especial énfasis en el sector de medicamentos. Esta herramienta busca facilitar la transición hacia genéricos y brindar seguridad jurídica a los inversores. No obstante, el secretario destacó una vulnerabilidad crítica: la dependencia del 90 por ciento en precursores químicos (KSMs) y principios activos (APIs) provenientes de un solo país. Ante esto, planteó la meta de que al menos el “50 por ciento más uno” de estos insumos se produzcan localmente o mediante la atracción de empresas estratégicas.

Respecto a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ebrard detalló que ya existen mesas de trabajo permanentes. La postura de México será firme en la eliminación de aranceles entre socios y en la coordinación para reemplazar importaciones de sectores donde la dependencia de Asia es excesiva, como ocurre con los semiconductores, cuya proveeduría oriental alcanza el 93 por ciento. “Se buscará enriquecer el tratado sin afectar sus fundamentos”, reiteró el funcionario, asegurando la defensa de los sectores siderúrgico y automotriz.

Finalmente, el secretario confirmó la participación de México en la sesión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China y adelantó que las conversaciones sobre temas digitales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) continuarán en mayo en Ginebra. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la propiedad intelectual y la protección de inversiones en el marco de la competencia global.