Se deslinda PT nacional de supuesto operador financiero en Quintana Roo tras revelaciones de desvíos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En un movimiento contundente para salvaguardar su imagen institucional, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) se deslindó categóricamente de César Adrián Gamboa Montejo, quien ha sido señalado como presunto operador financiero de dicho instituto político en el estado de Quintana Roo. A través de un comunicado oficial, el partido negó cualquier vínculo laboral o político con el implicado y exigió a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva que garantice la transparencia en el manejo de sus recursos.

La reacción del PT surge tras la difusión de una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual vincula a Gamboa Montejo con una red de triangulación de recursos. Según los reportes, la empresa Grupo Tecno —beneficiaria de contratos millonarios durante la pasada administración federal— habría transferido al menos 65.8 millones de pesos a empresas fachada administradas por el señalado, recursos que presuntamente habrían sido destinados a campañas políticas en la entidad y a nivel federal.

Ante la gravedad de los señalamientos, la cúpula petista fue enfática en su postura de rechazo. “La dirección nacional del Partido del Trabajo se deslinda categóricamente de César Adrián Gamboa Montejo, quien de manera errada es señalado como supuesto operador financiero de este instituto político en Quintana Roo. No existe ningún vínculo con dicha persona y requerimos que se investigue a fondo este caso con el fin de que no quede duda de la transparencia con que se manejan los recursos en el PT”, sentenció el organismo político.

El instituto argumentó que, si bien el tema de los flujos de efectivo data del año 2021, las finanzas del partido ya han sido sometidas a rigurosas auditorías que confirman la legalidad de sus operaciones. En ese sentido, la dirigencia manifestó su extrañamiento ante el intento de involucrar al partido en actividades que califican como totalmente ajenas a su estructura y funcionamiento, reiterando que no protegerán a ninguna persona que haya incurrido en posibles ilícitos.

“Demandamos que, en el caso de Gamboa Montejo, si existe delito, se sancione conforme a la ley, e insistimos en que el Partido del Trabajo no tiene ninguna relación con este tema ni con esta persona como se intenta aseverar”, subrayó la dirigencia nacional. Finalmente, el PT manifestó su total disposición para colaborar con las instancias competentes, facilitando la información necesaria para que se proceda legalmente contra quienes resulten responsables de estas presuntas irregularidades financieras.