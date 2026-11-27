Comparte esta Noticia

HERMOSILLO.- Luis Donaldo Colosio Riojas se registró como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora y rechazó que su participación busque dividir el voto opositor en las elecciones de 2027.

Durante el acto, acompañado por el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, y Dante Delgado, afirmó que su objetivo es ganar la elección. Los asistentes lo respaldaron con gritos de “gobernador”.

Colosio sostuvo que el reto del partido será recuperar la confianza de los sonorenses en sus gobiernos. Cuestionó a quienes han desarrollado largas carreras políticas en la entidad y consideró que su permanencia no se ha traducido en mejores condiciones para la población.

El senador denunció que, desde que comenzó a mencionarse su aspiración, ha enfrentado ataques para desacreditarlo y cuestionar su arraigo en Sonora. Atribuyó esas críticas a grupos interesados en impedir cambios en el estado.

Señaló que algunos de quienes presumen vínculos con la entidad dejaron pendientes en salud, infraestructura y servicios públicos. Entre los problemas mencionó clínicas sin medicamentos, hospitales sin camas suficientes, calles con baches y colonias sin agua.

Colosio afirmó que lleva meses enfrentando intentos por frenar su proyecto político, pero aseguró que mantendrá su aspiración porque considera que Sonora necesita una alternativa a los partidos y dirigentes que ya han gobernado.

También sostuvo que llega al proceso sin compromisos con cúpulas, intereses particulares o padrinos políticos. Planteó que su esfuerzo estará centrado en Sonora y que solo tendrá sentido mediante el trabajo conjunto con sus habitantes.