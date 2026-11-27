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MÉRIDA.- Diecisiete pescadores fueron rescatados y dos permanecen desaparecidos tras el hundimiento de la embarcación Tiburón 18 frente al puerto de Chabihau. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina mantienen un operativo de búsqueda por mar y aire.

En la primera intervención, las corporaciones localizaron a 11 tripulantes en dos embarcaciones pequeñas, aproximadamente a 12.8 kilómetros de la costa.

Los pescadores fueron trasladados al Puerto de Abrigo de Chabihau, donde agentes y paramédicos de la SSP les brindaron atención. Fueron reportados estables y quedaron bajo valoración para determinar si necesitaban ser llevados a un hospital.

Posteriormente, otros tres fueron encontrados en una pequeña embarcación a unos 18 kilómetros de Dzilam de Bravo, en el oriente de Yucatán. Según el reporte recibido por las autoridades, se encontraban en buenas condiciones de salud.

La SSP confirmó después la localización de tres pescadores más, con lo que el número de rescatados llegó a 17. Al cierre del reporte continuaba la búsqueda de otros dos.

En las labores participan el helicóptero Bell 429 y el avión con matrícula XC-BSI de la Policía Estatal, además de las unidades desplegadas en el mar.

La Unidad de Protección Civil estatal informó que el frente frío número 8 se desplaza sobre la península de Yucatán y genera lluvias, rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, oleaje elevado y aumento del nivel del mar.

Estas condiciones coinciden con una pleamar extraordinaria asociada con la superluna. Sin embargo, las autoridades no han determinado las causas del hundimiento ni han establecido que las condiciones meteorológicas lo provocaran.