“Mi compadre se acostó con mi marido”: el caso de Rocío Sánchez que se hizo viral.

Rocío Sánchez Azuara sigue siendo una referencia en los “talk show” de México, teniendo la experiencia de haber trabajado para las tres televisoras más grandes del país: TV Azteca, Televisa e Imagen TV. El contenido de sus programas va evolucionando contantemente y ésta característica la hace una de las conductoras mexicanas más preferidas por el público.

Ella ha aprovechado lo que más le gusta el mexicano: el chisme. Y es que aunque varios usuarios se quejan de este tipo de contenido, pidiendo programas más culturales o de ciencias, la realidad es que el chisme acapara el 80% de las preferencias del público.

Y hablando de chismes, el tema de este día del programa de Rocío se hizo viral, por el morbo se generó: “Mi compadre se acostó con mi marido”.

El caso se lleno de miles de comentarios y compartidos, y explica lo siguiente: Endira y Humberto eran pareja desde hace más de 10 años. Tenían un compadre, llamado Iván, amigo de ambos.

Resulta que hace unos meses Humberto y Endira atravesaban por una situación difícil, entrando en escena Iván, quien le ofreció dinero a Humberto a cambio de un acostón.

“Lo hice por nosotros, pero solo fue una vez. Por eso le quiero pedir perdón a mi esposa y que me deje volver a la casa, porque hasta mi propia madre me corrió, ya que dicen que soy gay y por tanto no merezco ver a mis hijos”, señaló Humberto.

Al final Endira no lo aceptó, pidiendo el divorcio. Iván ni tarde ni perezoso le ofreció asilo, afirmando que siempre estuvo enamorado de su compadre.

Los protagonistas prometieron dar a conocer qué pasó con ellos, la próxima semana.