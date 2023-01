Ministra Esquivel no renunciará tras plagio de tesis: ‘No tengo nada de que avergonzarme’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra Yasmín Esquivel advirtió que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que rechaza el dictámen del comité de integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón sobre el plagio de su tesis.

“Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y todas las subsecuentes… Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y no he sido notificada de ningún dictámen ni de ninguna acta”, dijo Esquivel Mossa este lunes 16 de enero a Milenio.

Esta es la primera ocasión que la funcionaria ofrece una declaración pública tras la votación para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ganó la ministra Norma Lucía Piña Hernández el 2 de enero.

La FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), determinó que Yasmín Esquivel Mossa sí plagió su tesis para titularse en la licenciatura de Derecho, y la consideró una “copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”.

Edgar Báez, abogado al que plagió Yasmín Esquivel, anunció el 9 de enero que denunciará a la ministra por falsas declaraciones, ya que antes de la resolución de la FES Aragón dijo que tenía un testimonio firmado de que él había plagiado.

“Ante estos hechos, se confirma que la autoría original del trabajo es mía. El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis”, publicó Esquivel a finales de diciembre, antes de que Edgar Báez dijera que dichas declaraciones eran falsas.

El senador Germán Martínez advirtió a la ministra Yasmín Esquivel que si no renunciaba a su cargo iba a comenzar un juicio político en su contra.

“Esto no se va a quedar así, la UNAM merece respeto, el país merece respeto y la Corte merece respeto, y la ética la salvaría, alumna Esquivel”, dijo el legislador panista.

Fuente: El Financiero