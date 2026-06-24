Sheinbaum anuncia baja de la inflación y destaca control de precios

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inflación en México se ubicó en 3.55 por ciento durante la primera quincena de junio, cifra que atribuyó al trabajo permanente de su administración para proteger la economía de las familias y contener el alza de precios.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que este resultado refleja los esfuerzos realizados para mantener bajo control los costos de productos básicos y combustibles, así como los acuerdos alcanzados con productores agrícolas.

“Es mucho el trabajo que se ha hecho, es un trabajo permanente para bajar los precios del PACIC, en los combustibles y hasta el precio del jitomate”, expresó.

Sheinbaum resaltó que la inflación acumula seis quincenas consecutivas a la baja y alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2025.

Además, subrayó que el dato se ubicó por debajo de las estimaciones del mercado. De acuerdo con una encuesta de Bloomberg, los analistas proyectaban una inflación de 3.72 por ciento para el mismo periodo.

La presidenta también destacó indicadores económicos positivos y mostró la portada de un diario financiero nacional para señalar que la economía mexicana registró un fortalecimiento durante abril.