Morena anunciará este martes a quien encabezará la Defensa de la Transformación en Quintana Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena dará a conocer este martes a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, con lo que concluirá una de las definiciones internas más esperadas del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La presentación está programada para las 12:30 horas, tiempo del centro del país, en el Salón Olmeca del World Trade Center de la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda de la dirigencia nacional.

El anuncio estará encabezado por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

En el proceso interno por Quintana Roo participaron Rafael Marín Mollinedo, Eugenio “Gino” Segura Vázquez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Marybel Villegas Canché y Alexa Murguía.

La designación había permanecido pendiente durante varias semanas, periodo en el que continuaron las negociaciones entre las fuerzas políticas que integran la coalición oficialista, mientras los diferentes aspirantes intensificaron sus actividades y pronunciamientos públicos.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional representa un paso político previo a la definición de la candidatura del oficialismo a la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones de 2027, aunque el nombramiento no constituye formalmente una candidatura electoral.

La expectativa sobre la decisión aumentó conforme avanzó el proceso interno, debido a que Quintana Roo permanecía entre las entidades donde Morena todavía no había anunciado a quien encabezaría su estructura estatal rumbo a los próximos comicios.

La dirigencia nacional programó para el mismo martes otras dos definiciones. A las 16:00 horas será presentado el coordinador estatal de Zacatecas y a las 19:00 horas corresponderá el turno a Baja California.

Con el anuncio previsto para este martes, Morena avanzará en la conformación de su estructura política para las elecciones de 2027, cuando Quintana Roo renovará la gubernatura.