Morena exige respeto a reglas en proceso interno de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La dirigencia estatal de Morena informó que las personas registradas para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación deberán apegarse estrictamente a las reglas establecidas en la convocatoria, ya que cualquier incumplimiento podría derivar en la cancelación de su registro.

La presidenta estatal del partido en Quintana Roo, Johana Acosta Conrado, indicó que los cinco aspirantes ya comenzaron la etapa de actividades territoriales en los 11 municipios de la entidad.

En este proceso participan Rafael Marín Mollinedo, Ana Patricia Peralta, Eugenio Segura Vázquez, Marybel Villegas Canché y Alexa Muñiz, quienes únicamente podrán desarrollar las acciones autorizadas por Morena.

Entre las actividades permitidas se encuentran la entrega del periódico Regeneración, la realización de asambleas informativas, la difusión de los logros de la Cuarta Transformación y la promoción de la defensa de la soberanía nacional.

Acosta Conrado subrayó que esta etapa no constituye una campaña electoral, por lo que llamó a evitar actos de promoción ostentosos, así como descalificaciones o confrontaciones entre los participantes.

“¿Qué es lo que no pueden hacer? Estarnos denostando, estar agrediéndonos, insultándonos entre los compañeros que aspiren a esas posiciones y tampoco los equipos”, señaló.

Asimismo, exhortó a los equipos de cada aspirante a conducirse con respeto y privilegiar la unidad durante el desarrollo del proceso interno.

“Busquemos siempre la unidad. No podemos hacer campañas ostentosas, decirlo claramente, no estamos en un proceso electoral, no estamos en un proceso de campaña”, expresó.

La dirigente advirtió que tanto la Comisión Nacional de Elecciones como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia darán seguimiento al desarrollo del proceso y podrán intervenir, incluso de oficio, si detectan posibles violaciones a las disposiciones internas.

También recordó que la convocatoria prohíbe a la gobernadora, presidentes municipales, integrantes de los gabinetes estatal y municipales, coordinadores parlamentarios y órganos de dirección de Morena expresar respaldo a cualquiera de los aspirantes.

Finalmente, Acosta Conrado afirmó que estas restricciones tienen como propósito garantizar condiciones de equidad entre los participantes, evitar ventajas indebidas y preservar la unidad del partido durante la definición de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo.