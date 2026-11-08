Movimiento Ciudadano continúa avanzando: suma a exmorenistas en José María Morelos

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JOSÉ MARÍA MORELOS.- Integrantes de la base de Movimiento Ciudadano (MC) en Quintana Roo, entre ellos el coordinador estatal Joaquín González, la presidenta municipal Lidia Rojas Fabro y el regidor Francisco “Xiximac” Puc, participaron junto con vecinos del municipio en la Gran Caminata Naranja y el Encuentro Ciudadano.

Durante el Encuentro Ciudadano, dieron la bienvenida a pilares de la política de José María Morelos, entre ellos Roque Jacinto Cocom Caamal e “Infantino” Ojeda Che, quienes dejaron las filas del comité municipal de Morena para adherirse al Movimiento Naranja por la necesidad de justicia para el pueblo.

La jornada combinó un recorrido por las calles de José María Morelos con un encuentro entre habitantes y representantes del partido. Movimiento Ciudadano destacó la participación de los vecinos y el contacto directo con la comunidad como parte de su trabajo en el municipio.