National Geographic incluye a Maya Ka’an entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027

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NUEVA YORK.- National Geographic incluyó a Maya Ka’an entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027, al destacar su patrimonio natural, la cultura maya y las experiencias de turismo comunitario y sustentable que ofrecen sus habitantes.

La publicación resaltó el papel de 78 comunidades mayas en la preservación de tradiciones, conocimientos ancestrales y ecosistemas. Su oferta reúne actividades de aventura, gastronomía, cultura y conservación ambiental, como parte de la diversificación turística del Caribe Mexicano impulsada por el gobierno de Mara Lezama Espinosa.

Entre los sitios mencionados se encuentra la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, con sus lagunas de aguas turquesas, cenotes, selvas y biodiversidad. En Muyil, dentro de esta reserva, destacan los recorridos en kayak y la observación de aves entre manglares y lagunas.

En Punta Allen, las experiencias incluyen la observación de delfines y tortugas marinas, además del acercamiento a la riqueza del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

La revista también invitó a conocer los talleres de bordado tradicional de X-Pichil, el sistema lagunar Síijil Noh Há y la oferta gastronómica de Señor. En esta última comunidad, las familias comparten conocimientos sobre agricultura tradicional y la preparación de sikil pak, chiltomate y tortillas hechas a mano.

En Chunhuhub, los visitantes pueden recorrer senderos selváticos con guías comunitarios y conocer los usos tradicionales de plantas medicinales. Tihosuco ofrece un acercamiento a la historia de la Guerra de Castas mediante los relatos transmitidos por sus habitantes.

Otro de los espacios destacados fue la reserva Much Kanan K’aax, donde es posible apreciar paisajes lagunares y observar fauna silvestre, incluidos monos aulladores, en un entorno de conservación comunitaria.

La gobernadora Mara Lezama señaló que Maya Ka’an representa una forma de desarrollar el turismo en Quintana Roo con las comunidades originarias como protagonistas.

“Maya Ka’an es el modelo nacional de turismo rural y comunitario, que potencia la riqueza cultural, gastronómica, con la enigmática magia de la cultura Maya, para que lo viva y lo descubra todo el mundo, directamente con los protagonistas, las comunidades, de Quintana Roo”, expresó.

La inclusión dio proyección internacional a las experiencias de naturaleza, cultura y conservación de esta región, que forma parte de la oferta del Caribe Mexicano, promovido como la Capital Mundial de las Vacaciones.