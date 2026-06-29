Sheinbaum pide aplicar la ley contra exdirector de Pemex acusado de violencia

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la denuncia por presunta violencia familiar contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, debe investigarse conforme a la ley y afirmó que su gobierno no brindará protección a ningún exfuncionario.

Durante su conferencia de este lunes, la mandataria sostuvo que, de comprobarse alguna responsabilidad, deberá aplicarse “todo el peso de la ley”, al tiempo que enfatizó que la relación de cualquier persona con su administración no influirá en el desarrollo del caso.

“Aquí no es que es conocido de uno y se aplica algo distinto. Nosotros no vamos a proteger a nadie”, expresó.

Sheinbaum explicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos integrar la carpeta de investigación derivada de la denuncia por presunta violencia familiar y determinar, en su caso, las responsabilidades legales de Rodríguez Padilla.

La titular del Ejecutivo también confirmó que el exdirector de Pemex ya no formará parte de su administración, al revelar que nunca firmó el nombramiento mediante el cual asumiría un nuevo cargo dentro de la Secretaría de Energía (Sener).

En ese sentido, indicó que, tras darse a conocer la denuncia, el exfuncionario no será incorporado al gobierno federal.

Previamente, la Secretaría de Energía informó que, aunque se había anunciado la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), el nombramiento nunca fue formalizado, por lo que no se concretará.