“Ni siquiera había publicado alguna foto en mi Only Fans, y ya habían comenzado a depositarme”: Yam Paez platica la historia de cómo incursionó en la plataforma para adultos.

Comparte esta Noticia

“Ni siquiera había publicado alguna foto en mi Only Fans, y ya habían comenzado a depositarme”, cuenta Yamsita Paez, la joven abogada de Monterrey que adquirió gran fama en los últimos días, tanto por su belleza como por haberle regalado una motocicleta a su novio André, con su primer sueldo de la plataforma para adultos.

La joven nos contó en exclusiva para el portal de noticias Informado Caribe y Estosdías Online, que ni siquiera tenía planeado incursionar en este rubro.

“Si me preguntas hace unos meses jamás te respondería que jamás tenía planeado ser una modelo de Only. De hecho la abrí sólo por aburrimiento, para ver como funcionaba. Me sorprendió que solo con mi foto de perfil, en un traje de baño, había sido suficiente para atraer a decenas de suscriptores en las primeras horas”, declara.

Cita que antes le había preguntado a su novio André qué opinaba al respecto. Su pareja le comentó que si era su decisión, lo aceptaría. Incluso le ayudó a abrir su cuenta.

“Sobre la publicación que se hizo viral, muchos me dicen que porqué le pedí una moto a Yamsi. Jamás lo hice. Un día me llegó con la sorpresa de llevarme a la tienda y decirme: -escoge la moto que tú quieras, te lo voy a pagar con lo que gané del Only. Pensé que era una broma, pero me dijo que era real. Escogí una barata que me gustó, y con la que también la saco a pasear”, dice por su parte André.

Por supuesto que su madre no sabía lo que ella había hecho. No tenía planeado seguir con el Only, pero entonces la noticia se hizo viral, y fue a través de las redes sociales que su madre se enteró.

“Claro que me regañó. Pasó días sin hablarme. Luego le expliqué como estuvo todo, y que realmente no subo contenido explícito, y pues entendió mi postura y me apoyó. No sabía ella cuánto llegué a ganar en el primer mes, pero después se lo dije junto con un dinero para que se compre unas cositas. Ahora ella solo está al pendiente que no me pase con mi Only, pero ya es un poco más abierta al respecto”, dice Yamsi.

Platica que a diferencia de lo que muchos opinaron, ella “sí le chingó” a un trabajo “normal”.

“Por supuesto que sé lo que es trabajar ocho horas al día, para que te paguen solo mil 500 peso a quincena. Eso es a lo que nos enfrentamos los jóvenes: no hay oportunidades porque nos dicen faltos de experiencia. Por eso creo que es normal que ahora busquemos otras alternativas. Además, muchos de los que nos critican están suscritos al Only Fans. Es la hipocrecía”, declara la joven, durante la entrevista con Informado Caribe.

Detalla que no sabe cuánto tiempo seguirá en la plataforma para adultos, pero sí tiene claro que concluirá su carrera como abogada y la va a ejercer.

También puntualiza que ayudará a quien lo necesite, como a varios seguidores, quienes les ha pagado su colegiatura en sus universidades, para que sigan estudiando.

Menciona además el lado oscuro del Only: varios hombres se le han acercado para administrar su cuenta, prometiendo ser su managger. Sin embargo, ella se mantiene firme en mantenerla como propia, pues se ha enterado de muchas jóvenes que son explotadas.