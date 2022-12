Niega AMLO derecho de réplica a Xóchitl Gálvez tras difamarla en tema de programas sociales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó el derecho de replica solicitado por Xóchitl Gálvez Ruiz después de que AMLO mintiera y afirmara que la senadora panista amenazó con “quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano se justificó y no aceptó que mintió en la mañanera del 5 de diciembre y dijo que solo otorgará derecho de replica a la legisladora si las autoridades lo obligan a hacerlo.

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, ella ya es experta en presentar denuncias en la Fiscalía. Si me obligaran a garantizar derecho de replica, lo voy a hacer; solo si la autoridad competente me lo exige, pero que haga su trámite”, sentenció.

En este sentido, el titular del Ejecutivo afirmó que la panista solo busca aprovechar el ‘rating’ de la ‘mañanera y que era el “colmo” solicitar un derecho de replica después gritar, denunciar e insultar.

Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos.



Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores.



Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.👇🏼 pic.twitter.com/Bfp0MmP16n — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

La senadora Xóchitl Gálvez solicitó formalmente asistir a la conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales y las pensiones para adultos mayores.

La petición se dio después de que López Obrador dijera el lunes 5 de diciembre lo siguiente:

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo. Ellos quisieran que el gobierno estuviese al servicio de una minoría, ese es su ideal, su verdadera concepción”.

En respuesta, la senadora Xóchitl Gálvez pidió al presidente que no se dejara engañar y solicitó un espacio en la mañanera para precisar su postura.

“Considero los programas sociales un derecho constitucional por el cual voté a favor en la sesión del Pleno del Senado de la República, el 24 de marzo de 2020, en el que se aprobaron reformas al artículo 4 para elevarlos a rango constitucional”, dijo la senadora.

Fuente: El Financiero