Nuevo ‘Titanic’ llegará a México: tendrá dos paradas en Quintana Roo

CHETUMAL.- El gobierno de Quintana Roo anunció en días recientes que el crucero más grande del mundo, conocido como Icon of the Seas, incluyó en sus puertos de atraque a Cozumel y Costa Maya para su lanzamiento a inicios de 2024.

Mara Lezama, gobernadora de la entidad, dijo que el desarrollo turístico de la entidad permitirá que el paso del crucero, perteneciente a Royal Caribbean International, contribuya a una mayor derrama y crecimiento económico no solo para las empresas, sino para los habitantes de Quintana Roo, esto debido al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que pretende que el éxito y prosperidad sea compartido entre las compañías turísticas y la ciudadanía.

Esta no es la primera ocasión que el gobierno de Quintana Roo y Royal Caribbean International colaboran para traer cruceros a las costas mexicanas, ya que en marzo del año pasado circuló por Cozumel el Wonder of the Seas, que en ese entonces era el más grande del mundo.

Icon of the Seas saldrá desde Miami, Florida, en Estados Unidos. Si bien sus rutas serán variadas e incluirán ciertas islas del Caribe, habrán paquetes que incluyan visitas a las playas mexicanas ubicadas en Quintana Roo.

Fuente: El Financiero