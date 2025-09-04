Nuevos ministros de la Corte ‘recortan’ su salario pero seguirán ganando más que la presidenta

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo pública la información sobre los salarios de sus nuevos ministros, revelando que seis de ellos percibirán un sueldo neto superior al de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pese a que su sueldo bruto es ligeramente menor.

Los ministros Hugo Aguilar Ortiz (presidente de la SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía tendrán un ingreso bruto mensual de 191 mil 656 pesos, pero su sueldo neto asciende a 137 mil 582 pesos.

En contraste, Sheinbaum percibe un sueldo bruto de 191 mil 846 pesos y un neto de 133 mil 332 pesos, de acuerdo con el portal de Buen Gobierno.

Lenia Batres, la que menos percibe

La ministra Lenia Batres Guadarrama tendrá un ingreso neto menor que el resto de sus colegas, con 128 mil 992 pesos mensuales, lo que la coloca como la integrante de la Corte con el salario más bajo.

Batres ya había anunciado, al asumir el cargo, que devolvería parte de su salario a la Tesorería de la Federación, como parte de su compromiso de no ganar más que la presidenta de la República.

Plan de austeridad en la Corte

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, anunció el pasado 1 de septiembre un plan de austeridad que busca generar un ahorro anual de hasta 800 millones de pesos.

Entre las medidas anunciadas se incluyen la eliminación de prestaciones consideradas excesivas y la adopción de servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Fuente: El Financiero