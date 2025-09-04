Clínica Hospital del ISSSTE en Chetumal será convertida en Hospital General

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, confirmó que iniciarán la conversión de la Clínica Hospital de Chetumal en un Hospital General, como parte de los planes para mejorar y expandir los servicios de salud en el Estado.

En la conferencia matutina de la Presidencia de la República, el funcionario explicó que con esto se busca garantizar que se atenderán las necesidades de los derechohabientes, pues asegura que mejorará la infraestructura, el abasto de medicamentos y la calidad en la prestación del servicio.

Además, dijo que durante el resto del 2025 se contempla de igual manera la ampliación de la Clínica Hospital de Cancún y la puesta en operación de la nueva Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen.

“Vamos con el reemplazo o reconversión de la Clínica Hospital de Chetumal Quintana Roo en Hospital General, y así mismo en octubre tendremos obras o el inicio de obras, como la ampliación de la clínica hospital de Cancún y la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, que está ya construida y terminando su equipamiento para inaugurarse por la Presidenta en las próximas semanas. Son obras que servirán para fortalecer la infraestructura de salud y mejorar los servicios médicos en beneficio de los derechohabientes”, dijo.

Ya se había hecho el anuncio sobre la recategorización de la Clínica Hospital del ISSSTE de Chetumal para convertirse en Hospital General, con el aumento de 30 a 60 camas y con posibilidad de crecer a 90; mientras que para Cancún se gestionó la ampliación a 60 camas y también considerar la reconversión para que sea un Hospital General, para el bienestar de los más de 91 mil trabajadores que están bajo ese régimen de servicios médicos en la entidad.

Por lo pronto, con la declaración hecha por el director general del instituto, se tienen plazos específicos que darán respuesta a las peticiones hechas tanto por quienes ahí laboran y por los propios derechohabientes durante su pasada visita en diciembre, donde pudo constatar de primera mano las carencias que se tienen en dichas instalaciones.

La actual condición de la Clínica Hospital del ISSSTE en Chetumal ha sido objeto de señalamientos severos por parte de los pacientes y los familiares, que no reciben atención por la falta de personal o por la escasez de medicinas, lo que los lleva en ocasiones, a tener que recurrir a préstamos de efectivo para poder seguir su tratamiento o trasladarse a otras ciudades para consultar con especialistas.

Fuente: Cambio22