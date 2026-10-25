Paseo de las Almas reunirá más de 20 embarcaciones en Bacalar del 30 de octubre al 2 de noviembre

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Foto: Ángel Castilla

BACALAR.- Más de 20 embarcaciones decoradas participarán en el Paseo de las Almas en la laguna de Bacalar, que se realizará durante cuatro noches, del 30 de octubre al 2 de noviembre, como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

El recorrido nocturno incluirá el Cenote de la Bruja y el Canal de los Piratas, donde autoridades y participantes instalarán una ofrenda monumental sobre el agua.

La actividad fue anunciada después de una reunión encabezada por Román Bustos Gómez, capitán de puerto de Chetumal, con prestadores de servicios turísticos náuticos de la región, para coordinar la logística y los protocolos de seguridad de la navegación nocturna.

Las travesías se llevarán a cabo el viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 y lunes 2 de noviembre. La propuesta combina las tradiciones de la festividad con los atractivos naturales del Pueblo Mágico.

La Capitanía de Puerto invitó a las embarcaciones de la comunidad a incorporarse voluntariamente. Para hacerlo, deberán reportarse y registrarse ante la autoridad marítima, además de participar con flores y vestimenta tradicional alusiva a la celebración.

El dispositivo de vigilancia y control establecerá una ruta única para el contingente. Todos los pasajeros y tripulantes deberán utilizar chaleco salvavidas durante el trayecto y estará prohibido consumir bebidas alcohólicas.

También se impedirá el uso de fuego y pirotecnia en la decoración de las embarcaciones, como medida para prevenir percances y afectaciones ambientales. Durante los recorridos nocturnos no se permitirá nadar en la laguna.

La iniciativa busca ampliar las opciones recreativas y culturales de Bacalar mediante una actividad turística vinculada con el Día de Muertos.