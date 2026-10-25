Volqueteros de Benito Juárez y Defensa terminan reunión sin acuerdo sobre pago por 200 horas

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CANCÚN.- Las negociaciones entre representantes sindicales de volqueteros de Benito Juárez y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) concluyeron sin acuerdo, informó Ismael Flores Cauich, secretario general del Sindicato de Volqueteros de Cancún, vinculado a la CROC.

El dirigente señaló que la dependencia mantuvo su oferta de 100 mil pesos por 200 horas laboradas, mientras los transportistas solicitan 120 mil pesos para participar en las obras. La diferencia ha generado inconformidad entre los agremiados, quienes cuestionan la falta de avances.

Durante la reunión, realizada la tarde del día anterior, representantes de casi una docena de sindicatos comunicaron a los integrantes de Defensa que una asamblea celebrada previamente había rechazado la propuesta federal.

Flores Cauich acusó a los representantes de la dependencia de mantener una postura inflexible que, desde su perspectiva, impide negociar. También expresó frustración por las condiciones económicas planteadas.

“Ayer no llegamos a ningún acuerdo porque siguen en su posición, como de autoridad suprema, y quieren someternos a su sistema militarizado que traen”, manifestó.

El secretario general advirtió que el descontento podría llevar a algunos trabajadores a actuar al margen de sus dirigentes. Aseguró que esa posibilidad ya fue comunicada a las autoridades.

“Los compañeros pueden actuar por su propia voluntad y hacernos a un lado”, señaló.

Aunque afirmó que por el momento no existe intención de convocar una movilización o protesta, aclaró que la situación podría cambiar. Añadió que el próximo martes habrá otra reunión para retomar las negociaciones y no descartó solicitar la intervención de otras instancias.

Mientras se desarrollaba el encuentro, volqueteros permanecieron en el libramiento donde se ubican las oficinas del Tren Maya, desde las 8:30 de la mañana hasta la noche, cuando terminó la reunión sin resultados.