Exdirector de Catastro de Playa del Carmen solicita amparo contra posible orden de aprehensión

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PLAYA DEL CARMEN.- El exdirector de Catastro de Playa del Carmen, Mauricio Adrián Leal Maldonado, conocido como “El Billy”, solicitó un amparo indirecto contra una posible orden de aprehensión y otros actos que pudieran privarlo de la libertad.

Según los extractos del expediente 1283/2026, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo admitió la demanda mediante un acuerdo del 19 de octubre, publicado el día 20, después de que el promovente cumpliera una prevención.

Los actos reclamados comprenden posibles órdenes de aprehensión, comparecencia, presentación, detención o cualquier otro mandamiento judicial cuyo propósito sea privarlo de la libertad. La admisión del juicio no confirma la existencia de esas órdenes ni permite identificar algún delito que pudiera investigarse.

El órgano jurisdiccional programó la audiencia constitucional para las 9:00 horas del 18 de noviembre de 2026 y ordenó dar intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado.

También dispuso tramitar por separado el incidente de suspensión y fijó la audiencia incidental para las 9:05 horas del 26 de octubre. Los extractos consultados no precisan si se otorgó alguna medida de suspensión.

Leal Maldonado fue separado del cargo en mayo pasado, al igual que el entonces tesorero municipal, Javier Regalado Hendricks, durante cambios en áreas vinculadas con la recaudación y las finanzas del Ayuntamiento.

El exdirector de Catastro ha sido señalado por presuntas anomalías en avalúos de predios, cobros irregulares y manejo de historiales de morosidad del impuesto predial. Sin embargo, la información disponible del amparo no permite establecer si esos señalamientos están relacionados con los actos que busca combatir.

Respecto a las revisiones administrativas, la presidenta municipal Estefanía Mercado ha afirmado que las investigaciones del Órgano Interno de Control abarcan distintas dependencias y administraciones, y no únicamente a Javier Regalado o a la Tesorería.

La alcaldesa ha sostenido que se actuará hasta las últimas consecuencias si se acreditan responsabilidades.