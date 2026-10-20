Pequeños comerciantes del sur del estado ven dificultades para adoptar cobros digitales

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CHETUMAL.- Los bajos ingresos y las dificultades para manejar cuentas bancarias y plataformas electrónicas hacen inviable una incorporación inmediata de los pequeños comercios del sur de Quintana Roo a los cobros digitales, consideró César Antonio Iuit, presidente de la Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios de la Zona Sur de Quintana Roo.

El representante señaló que algunos de sus agremiados apenas obtienen entre 200 y 300 pesos diarios, por debajo de los 315 pesos que mencionó como referencia del salario mínimo. Otros comercializan productos de uno, dos, 10, 20 o 30 pesos, por lo que enfrentan condiciones económicas limitadas para adaptarse a nuevos mecanismos de cobro.

A estas dificultades se suma la falta de conocimientos de varios comerciantes para utilizar una cuenta bancaria o los servicios de banca digital, explicó.

“No va a ser fácil, va a ser gradualmente, porque hay quienes venden poco y no saben cómo manejar una cuenta bancaria o banca digital”, expresó.

Iuit planteó que la transición debe realizarse de manera gradual para facilitar la adaptación del sector, pues consideró que actualmente no existen condiciones para su incorporación inmediata a los sistemas de pago electrónico.

De acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno Federal prevé comenzar a instrumentar gradualmente los cobros digitales a partir de 2027, con las gasolineras y las casetas de peaje entre los primeros sectores contemplados.

La propuesta también recibió cuestionamientos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustible y Lubricantes, que señaló obstáculos relacionados con la falta de suministro regular de electricidad y de conexión a internet, servicios necesarios para operar los sistemas de pago electrónico.