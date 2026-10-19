Zoé Robledo seguirá en el IMSS “sin ninguna duda”, afirma Sheinbaum ante protestas laborales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Zoé Robledo continuará al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “sin ninguna duda” y señaló que prepara una propuesta integral de aumento salarial para presentarla a la representación sindical, junto con la atención de problemas internos denunciados por los trabajadores.

Ante el anuncio de nuevas marchas, bloqueos y protestas de empleados disidentes, la mandataria reconoció su libertad para manifestarse, aunque aclaró que el conflicto sindical es un asunto que ella no puede resolver.

Durante sus declaraciones en Ciudad de México, explicó que la propuesta deberá ajustarse a los recursos disponibles y que también se atenderán los señalamientos sobre la operación de la institución y la falta de medicamentos y material quirúrgico.

Al referirse a las irregularidades expuestas por personal médico de clínicas y hospitales, lamentó que el Seguro Social mantuviera procedimientos burocráticos de hace 40 años, sustentados en el intercambio de oficios y correos electrónicos.

Sheinbaum planteó modernizar y digitalizar los procesos con la participación del sindicato y sus trabajadores. Consideró que las dificultades no se limitan a la compra y distribución de medicamentos, sino que incluyen la capacidad de resolver faltantes mediante mecanismos internos más eficientes.

“Tenemos que modernizar, digitalizar todos los procesos para beneficio de la gente”, expresó. Añadió que esas deficiencias no obedecían a mala fe, sino a la falta de actualización de los procedimientos gubernamentales.

La presidenta descartó contratar una empresa para solucionar los problemas y sostuvo que se utilizarán las capacidades del propio Gobierno.

“No puede ser que en la era de la IA no tengamos sistemas eficientes dentro del gobierno”, señaló. Reiteró que Robledo recibió la instrucción de elaborar una mejor propuesta salarial dentro de las posibilidades presupuestarias y atender las dificultades operativas del instituto.

También aclaró que sus recorridos por unidades del IMSS-Bienestar fueron programados antes de las movilizaciones de trabajadores del IMSS, con el propósito de escuchar y resolver los problemas de esas instalaciones.

La mandataria reconoció que persisten retos y que el sistema de salud “no está perfecto”. Afirmó que los servicios públicos deben ser excelentes y sostuvo que la austeridad republicana busca elevar la eficiencia y evitar gastos asociados con prácticas de corrupción del pasado y fallas administrativas.