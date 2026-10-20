Sheinbaum fija meta de 12 millones de acciones con el programa Vivienda para el Bienestar

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CIUDAD DE MÉXICO.– El Gobierno de México tiene como objetivo realizar 12 millones de acciones mediante el programa Vivienda para el Bienestar, con las que prevé beneficiar a igual número de familias, equivalentes a 43 millones de personas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre, la mandataria expuso que el programa comprende construcción y mejoramiento de viviendas, entrega de escrituras, reestructuración de créditos y financiamiento tradicional.

“El programa de vivienda para el bienestar son 12 millones de acciones de vivienda, 12 millones de familias van a ser beneficiadas”, afirmó.

En el desglose presentado se incluyeron 1.8 millones de acciones de construcción de vivienda, 1.8 millones de mejoramiento y un millón de escrituras. También se señalaron 5.1 millones de reestructuraciones de créditos y 2.2 millones de créditos tradicionales de vivienda.