Playa del Carmen se suma al Mundial Social 2026 con espacios deportivos renovados

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PLAYA DEL CARMEN.- Playa del Carmen se sumó este jueves al arranque estatal del proyecto Mundial Social 2026 que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para convertir la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en un legado permanente de bienestar, inclusión y desarrollo comunitario a través del deporte.

La ceremonia inaugural fue encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa desde la ciudad de Cancún y se transmitió de manera simultánea al resto de los municipios de Quintana Roo, donde autoridades estatales y municipales participaron en la puesta en marcha de las obras de infraestructura deportiva que forman parte de este programa federal.

En Playa del Carmen, la presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, participó en el enlace estatal desde el fraccionamiento Pescadores, donde entregó dos de nueve canchas de futbol contempladas en el proyecto, el cual representa una de las inversiones más importantes en infraestructura deportiva para el municipio y una oportunidad para fortalecer el tejido social a través de espacios dignos para la convivencia y la activación física.

“Muchas gracias a nuestra Gobernadora por su visión, por su apoyo con estas nueve canchas que le tocaron a Playa del Carmen y por supuesto a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México”, manifestó la alcaldesa.

Estefanía Mercado subrayó que estas obras significan mucho más que infraestructura deportiva, “representan oportunidades para que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios seguros para practicar deporte, convivir y fortalecer los valores comunitarios”.

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y los municipios, Playa del Carmen recibió una inversión de 9 millones 815 mil 534 pesos, provenientes del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), destinados a la construcción y rehabilitación de cuatro canchas de fútbol 5 y cinco multicanchas, en beneficio directo de aproximadamente 45 mil habitantes.

Las nuevas instalaciones se localizan en los fraccionamientos Pescadores, El Petén y Misión de las Flores, así como en los espacios deportivos de Villamar, colonia 28 de Julio, Gonzalo Guerrero y el Parque Independencia.

Las canchas construidas y rehabilitadas incorporan pasto sintético deportivo, sistemas de drenaje perimetral, porterías reglamentarias, iluminación para uso nocturno y cercado perimetral, garantizando espacios modernos, seguros y funcionales para la práctica deportiva.

Con su participación en el Mundial Social 2026, Playa del Carmen se integra al legado social y comunitario que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, una estrategia que busca aprovechar el impacto del Mundial de Futbol para generar bienestar, inclusión y desarrollo en todo el país.