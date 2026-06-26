Liberan la López Portillo tras 12 horas de bloqueo en la colonia Santa Cecilia

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CANCÚN.- Tras permanecer bloqueada durante aproximadamente 12 horas, la avenida José López Portillo fue reabierta a la circulación luego de que habitantes de la colonia Santa Cecilia alcanzaran un acuerdo con autoridades municipales para levantar la protesta.

La movilización inició la noche del jueves y se prolongó hasta la mañana de este viernes, provocando un severo congestionamiento en ambos sentidos de la vialidad, principalmente en la salida de la ciudad con dirección a Mérida.

Para impedir el paso de vehículos, los manifestantes colocaron ramas, piedras y neumáticos sobre la carpeta asfáltica, como medida de presión para exigir atención a diversas demandas que, afirmaron, permanecen sin resolverse desde hace más de dos años.

Entre sus principales peticiones se encuentran la pavimentación de calles, la instalación de alumbrado público, mayor seguridad y la regularización de los predios donde habitan.

Ante el bloqueo, representantes del Ayuntamiento acudieron al lugar para sostener una mesa de diálogo con los vecinos. Durante el encuentro explicaron que la pavimentación no puede realizarse de manera inmediata debido a que la colonia aún no está municipalizada, aunque se comprometieron a enviar maquinaria y pipas de agua para disminuir el problema del polvo.

Al sitio también arribó un amplio contingente de elementos antimotines, quienes permanecieron en calidad de resguardo y no intervinieron durante la manifestación. Finalmente, el bloqueo fue retirado mediante acuerdos entre ambas partes.

Una vez liberada la vialidad, personal del Ayuntamiento realizó las labores de limpieza para retirar los objetos utilizados en la protesta, permitiendo el restablecimiento de la circulación vehicular.