PRI cuestiona marcha de burócratas y exige frenar presiones políticas sobre trabajadores

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El PRI en Quintana Roo se sumó a los cuestionamientos por la marcha realizada el pasado lunes en Chetumal y advirtió sobre presuntas presiones a trabajadores del Gobierno para participar en movilizaciones políticas.

César Viera, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, sostuvo que ninguna administración debe utilizar su estructura institucional ni la necesidad económica de las familias como mecanismos de presión o control político.

“El trabajo es un derecho, no un favor político; la dignidad de las familias no se condiciona y la libertad no pasa lista”, afirmó.

El pronunciamiento ocurre después de la movilización realizada en la capital del estado, en medio de señalamientos de que trabajadores habrían sido presionados para participar. En la información difundida por el dirigente priista, sin embargo, no se presentaron pruebas específicas que permitan acreditar que servidores públicos hayan sido obligados a acudir.

Viera sostuvo que en Quintana Roo y otras partes del país están reapareciendo prácticas que, desde su perspectiva, recuerdan al autoritarismo y advirtió sobre el riesgo de utilizar las estructuras gubernamentales para influir en la participación política de los trabajadores.

“Es inaceptable que se utilice la necesidad de conservar un empleo, el temor a perder derechos laborales o la amenaza de represalias administrativas para obligar a trabajadores y sus familias a participar en marchas, actos políticos o manifestaciones de respaldo. Eso no es transformación: es coacción burocrática”, declaró.

El dirigente señaló que los servidores públicos deben ser evaluados por su capacidad, esfuerzo y desempeño profesional, y no por su participación en actividades de carácter político.

“Ningún servidor público debe ser tratado como un peón electoral ni como parte de una estructura obligada a rendir pleitesía”, afirmó.

Ante estos señalamientos, el PRI exigió que se evite cualquier forma de presión, intimidación o condicionamiento laboral relacionada con movilizaciones políticas, además de garantizar los derechos laborales y humanos de los trabajadores municipales y estatales.

También pidió que no existan pases de lista, amenazas o represalias vinculadas con la participación política y planteó establecer mecanismos seguros y confidenciales para denunciar eventuales abusos de poder.

Viera llamó a los trabajadores del estado a denunciar cualquier irregularidad y sostuvo que ninguna persona debería poner en riesgo su empleo por negarse a participar en actividades políticas.

“No están solos. La verdadera transformación no se construye con miedo, amenazas ni presión sobre quienes todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias. Se construye con instituciones que respeten la ley y con gobiernos que den resultados”, expresó.

El secretario de Operación Política del PRI también cuestionó la realización de este tipo de movilizaciones en Chetumal y sostuvo que las prioridades de la capital deberían concentrarse en atender problemas de servicios públicos, seguridad, infraestructura, inversión y empleo.

“Chetumal no necesita más marchas que gasten recursos gubernamentales; necesita soluciones. Necesita inversión, servicios públicos eficientes, seguridad, infraestructura, empleos y una visión de gobierno que le devuelva a nuestra capital su brillo, su dignidad y el lugar que merece”, señaló.

Viera concluyó que Quintana Roo requiere menos propaganda y movilizaciones políticas y una mayor atención a las demandas ciudadanas.

“El gobierno debe estar al servicio de la gente, no la gente al servicio del gobierno”, afirmó.