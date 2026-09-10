Estefanía Mercado entrega 2 mil mochilas para apoyar a familias de Playa del Carmen en el regreso a clases

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el compromiso de respaldar la economía de las familias y contribuir a que niñas y niños de Playa del Carmen cuenten con mejores condiciones para iniciar el ciclo escolar, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó esta tarde la entrega de 2 mil mochilas en el gimnasio de Box de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio y en el segundo parque de Villas del Sol.

Acompañada por el regidor Fernando Muñoz Calero y el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat Cahuich, la alcaldesa destacó que este tipo de apoyos tienen un impacto directo en los hogares, particularmente en un periodo en el que las familias deben hacer frente a diversos gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

“Cada mochila que entregamos representa un apoyo directo para las familias y un impulso para nuestras niñas y nuestros niños. Queremos que regresen a clases con entusiasmo, con las herramientas que necesitan y con la certeza de que este gobierno está cerca de ellos y de sus familias”, afirmó.

Estefanía Mercado señaló que apoyar a las niñas y los niños significa también respaldar a madres y padres de familia, porque cada mochila entregada representa un gasto menos para el hogar y una herramienta que contribuye a que los estudiantes comiencen sus actividades escolares con lo necesario.

La Presidenta Municipal refrendó que el gobierno que encabeza mantiene como una de sus prioridades atender las necesidades de las familias y fortalecer las condiciones para el desarrollo de la niñez, mediante acciones que se traduzcan en beneficios concretos.

En el gimnasio de Box de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio se entregaron 1,000 mochilas, mientras que en el segundo parque de Villas del Sol se distribuyeron 1,000 más, para alcanzar un total de 2 mil apoyos durante esta jornada.

En estas actividades también participaron la regidora Anaiza Quian Medina y el director de la Zofemat, Irving Rafael Lili Madrigal, así como otros funcionarios municipales, quienes acompañaron la entrega y atención a las familias beneficiarias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Playa del Carmen refrenda su compromiso de estar cerca de las familias, apoyar la economía de los hogares y generar condiciones que favorezcan el bienestar y desarrollo de niñas y niños, especialmente en momentos importantes como el regreso a clases.