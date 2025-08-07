Promueve Mara Lezama la Construcción de Paz a través del tradicional Curso de Verano “Baaxlo’ob Paalalo’ob 2025”

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Al resaltar la importancia de promover la Construcción de Paz a través de la práctica del deporte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Exhibición Deportiva Por La Paz del tradicional Curso de Verano “Baaxlo’ob Paalalo’ob 2025”, misma que realizaron las y los 300 participantes de este programa vacacional que se realiza en Chetumal y que organiza la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Durante el evento y después de entregar medallas a los participantes, la gobernadora Mara Lezama destacó que lo aprendido, lo exhibido, tiene que ver con la estrategia integral de construcción de paz a través del deporte, del arte, de la cultura.

La Gobernadora aseveró que también es importante inculcar los valores, entre ellos la honestidad, la paz, el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la empatía. “En un mundo en el que estamos inmersos en las redes sociales, en el internet y en la información, a veces pensaríamos que los valores han pasado de moda, y los valores deben de ser parte fundamental de cualquier ser humano para ser la mejor versión de ti mismo” expresó.

A las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que se reunieron en el Gimnasio Nohoch Sukun de esta capital, la titular del Ejecutivo les pidió que hagan siempre deporte, que lleven una vida saludable, que hablen con la verdad, que siempre respeten. A los mayores los exhortó a evitar caer en conductas autodestructivas, a no normalizar la agresión, a que no los cosifiquen, que no se dejen agredir, a ser libres y vivir libres de violencias.

Para esta edición del “Baaxlo’ob Paalalo’ob”, que se traduce en “Juego de Niños”, se contó con una participación de 800 niñas, niños y jóvenes que participaron en Chetumal y Cancún y ante la presencia de la Gobernadora hicieron una exhibición de lo aprendido en este programa vacacional que se realiza desde el pasado 21 de julio y que finalizará este viernes 8 de agosto, como parte de las acciones que enmarcan el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

Durante el protocolo se resaltó la participación de 18 niñas y niños con discapacidad intelectual, con el acompañamiento de la joven Estrella Guadalupe Cruz Huitzil, monitora con discapacidad visual (ceguera), reafirmando el compromiso de trabajar con la inclusión.

Por su parte, Jacobo Arzate Hop, presidente de la CODEQ señaló: Estamos muy contentos de realizar un año más nuestro tradicional “Baaxlo’ob Paalalo’ob”, donde las y los participantes además de adquirir conocimiento, se están llevando nuevas amistades e inolvidables experiencias, y todo enfocado a la promoción de la paz.

En tanto, el diputado Eric Arcila Arjona, resaltó la importancia de seguir priorizando el deporte para el crecimiento y desarrollo de la niñez y juventud quintanarroense. “Sin duda este Curso de Verano ha servido para impulsar a futuros deportistas y felicitamos a todas y todos los que participan”, comentó.

Algunas de las actividades realizadas en el “Baaxlo’ob Paalalo’ob” fueron activación física, básquetbol, béisbol, boxeo, fútbol 7, halterofilia, natación, tenis de mesa, tenis y voleibol; también se impartieron pláticas nutricionales, pláticas motivacionales y una conferencia contra el acoso escolar; además de actividades culturales como música, pintura y dibujo, y globoflexia.

Al evento también estuvieron presentes la pesista Andrea Sak Nikté Uitzil, quien fungió como madrina del evento y Leandro Argüelles, atleta de luchas asociadas, quien antes de ser medallista nacional, es un atleta que en su infancia participó en el “Baaxlo’ob Paalalo’ob”.

También estuvieron Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco, y el diputado Saulo Aguilar Bernés.