Acuerda la CROC acciones tras crimen de su líder sindical

CANCÚN.- A tres días del asesinato de Mario Machuca Sánchez, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se reunió en Cancún para acordar acciones urgentes que garanticen la continuidad del trabajo sindical en la ciudad y exigir el esclarecimiento del crimen.

De acuerdo con lo informado por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Isaías González, en esta reunión, dirigentes de todo el país se concentraron en Quintana Roo para analizar la situación tras la pérdida del líder croquista, quien también formaba parte del Comité Nacional.

En su mensaje, González reiteró su demanda a los Gobiernos federal y estatal para garantizar la impartición de justicia en contra de los responsables del asesinato del anterior líder sindical de Quintana Roo.

“Vamos a solicitar por todos los medios el esclarecimiento puntual del atentado mortal que sufrió nuestro compañero Mario Machuca Sánchez. Exigimos castigo con todo el rigor de la ley a las o los actores materiales e intelectuales de este reprobable hecho”, dijo.

Respecto a la estructura sindical, se acordó que los coordinadores locales darán continuidad al plan de trabajo impulsado por Mario Machuca, atendiendo los contratos colectivos, sindicatos afiliados y programas de la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera y Gastronómica.

“El proyecto continúa. Vamos a atender puntualmente los acuerdos del Consejo Nacional Ordinario de la CROC y todos los programas que forman parte de nuestro plan nacional”, dijo el secretario general.

Isaías González explicó que entre las tareas que seguirán activas se encuentran el programa de salud, educación, certificación de competencias laborales, organización de profesionistas y técnicos, participación política, medio ambiente, trabajo comunitario, el movimiento femenil y el frente juvenil sindicalista.

Reiteró el compromiso por parte del Comité Ejecutivo Nacional para respaldar de forma permanente a la estructura local para asegurar que las y los trabajadores de Cancún sigan recibiendo atención y resultados.

“Mario era parte fundamental de nuestra organización, pero su legado no se detiene. Seguiremos adelante con unidad y firmeza”, expresó.