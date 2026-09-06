CFE explica diferencias en suministro eléctrico entre las tres etapas de Tres Reyes

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CANCÚN.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó las diferencias en el suministro y contratación de energía eléctrica entre las tres etapas de la colonia Tres Reyes al proceso de regularización de los terrenos, que todavía permanece pendiente para unas 600 familias.

Mediante una nota informativa, la empresa explicó que los habitantes de la primera y tercera etapas ya cuentan con medidores individuales después de concluir la regularización de sus predios con apoyo de autoridades estatales y municipales.

La situación es distinta en la segunda etapa, donde aproximadamente 600 familias continúan a la espera de obtener certeza jurídica sobre sus terrenos y, mientras concluye ese procedimiento, el consumo eléctrico se registra mediante medidores comunitarios.

La CFE señaló que la facturación se calcula con base en la energía total registrada por esos equipos, pero aclaró que la distribución del monto entre los habitantes corresponde a los representantes de la colonia.

La empresa aseguró que está en condiciones de construir la infraestructura necesaria para individualizar el servicio una vez que las autoridades correspondientes concluyan la regularización y otorguen certeza jurídica sobre la propiedad de los predios.

El posicionamiento ocurre después de que habitantes de Tres Reyes reportaran problemas en el suministro eléctrico durante varios días.

Como parte de la atención a esta comunidad, el pasado 4 de septiembre la CFE instaló un módulo del programa “CFE en tu Colonia” sobre la avenida 6 de Enero, en la tercera etapa.

Personal de diferentes áreas atendió a habitantes y representantes de las tres secciones para proporcionar información sobre los servicios eléctricos y el funcionamiento del esquema mediante medidores totalizadores.

Durante la jornada fueron atendidos 30 representantes de la comunidad, además de ocho usuarios que recibieron atención directa.

La CFE reportó también cinco consultas de información general, la formalización de dos contratos de suministro y la recepción de un reporte por un aparato eléctrico dañado.

La empresa señaló que mantendrá la atención a los habitantes de Tres Reyes mientras avanza el proceso de regularización, del cual depende la construcción de infraestructura y la individualización del servicio para las familias que todavía utilizan el esquema comunitario.