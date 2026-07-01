Proyecto de la SCJN propone invalidar la magistratura de Heyden Cebada en Quintana Roo

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Por Francisco Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo lunes 6 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada la atención de las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con un proyecto de sentencia que propone declarar inválida la magistratura que ostenta el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJE), Heyden Cebada Rivas, por ser inconstitucional su prórroga en el cargo al haber evadido ilegalmente la elección judicial del 2025.

La misma sentencia propone declarar válido que el pleno del TSJE elija a su presidente por voto de los magistrados y las magistradas integrantes, pero Heyden Cebada Rivas ya no podría ejercer ese cargo ni tampoco continuar como integrante del Poder Judicial, porque la prórroga de su cargo como magistrado sería declarada inválida, ya que debió someterse al voto popular al igual que los demás integrantes.

La ministra instructora, María Estela Ríos González, propone declarar inválido el párrafo cuarto del artículo Tercero Transitorio del decreto de reforma a la Constitución del Estado en materia judicial del 13 de enero del 2025, por extensión y consecuencia de la invalidación de artículos inconstitucionales en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a petición de la Consejería Jurídica de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El párrafo que propone invalidar por inconstitucional es el que permite que las personas que ocupan magistraturas numerarias y que no fueron ratificadas en el cargo con el anterior sistema continúen en sus cargos hasta el año 2033, regla que favoreció exclusivamente a Heyden Cebada Rivas y Ana Mercedes Castillo Carvajal.

El proyecto de sentencia afirma que dicha regla constituye una prórroga indebida que evade el proceso de democratización judicial y contraviene el modelo constitucional vigente, al sustraerse del mecanismo democrático de renovación de las magistraturas.

Además, explica que los artículos transitorios de la reciente reforma constitucional a la reforma judicial, de junio del presente año, dice que los cargos de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales federal y locales que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028, por lo que ante esta nueva norma la regla que permite prorrogar los nombramientos de personas juzgadoras hasta el año 2033 también resulta inconstitucional.

Por otra parte, al declarar inconstitucional el párrafo citado, también quedaría invalidado el derecho que indebidamente se les dio para cobrar el haber de retiro cuando dejaran las magistraturas en el 2033.

De aprobarse en la SCJN lo anterior, las dos magistraturas del TSJE que ocupan inconstitucionalmente Heyden Cebada y Ana Mercedes Castillo quedarían vacantes, y se tendría que organizar una elección judicial para elegir a sus nuevos titulares en el 2028.

Esto se debe a que, al suprimirse el párrafo que les permitía la prórroga en las magistraturas, lo aplicable que queda es el párrafo segundo que indica que las personas que estaban en los cargos antes de la elección judicial cesaron en sus funciones con la toma de posesión de los nuevos magistrados y jueces electos.

Una nueva prórroga por menor tiempo sería legalmente imposible, porque es inconstitucional conforme al criterio que propone el proyecto de sentencia.

Además, en Quintana Roo se eligieron todos los cargos del Poder Judicial del Estado en la elección del 2025, por lo que originalmente no estaba prevista una nueva elección judicial pronto, sino hasta entre 11 años, cuando finalice el período de dos magistradas y un magistrado recién electos, que son Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, Wendy Fabiola Barrera Ucán y Fabián Azael Gamboa Song.

Esto se debe a que por única ocasión la duración de las y los magistrados electos fue escalonada, unos con 11 años, otros con 14 y los dos prorrogados con 8 años.

Heyden Cebada Rivas fue nombrado magistrado el 29 de noviembre de 2021, por lo que su cargo originalmente debía terminar el 28 de noviembre de 2027.

Por su parte, Ana Mercedes Castillo Carvajal fue designada el 6 de abril de 2022, por lo que su periodo original finalizaba el 5 de abril de 2028.

En todo caso, Heyden Cebada Rivas no llegaría como magistrado a la próxima elección judicial, que la Constitución federal fijó para el 2028.

El proyecto de sentencia establece que el Congreso del Estado deberá realizar las reformas legales y constitucionales para corregir las inconstitucionalidades que se confirmen, pero mientras eso sucede, en el Poder Judicial del Estado se deberá aplicar directamente lo que indica en la materia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.