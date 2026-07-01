Sheinbaum condiciona el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador dependerá de diversas condiciones y no únicamente de las declaraciones realizadas por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el gobierno federal revisará el estado en que se encuentra la demanda presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), derivada del ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito el 11 de abril de 2024.

“Vamos a preguntarle al canciller (Roberto Velasco) en qué estatus está y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así, lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador. No es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones”, expresó.

Al abordar el tema, Sheinbaum comentó: “En el tema de Ecuador, ¡qué bueno que ganó México!”, en referencia al proceso legal iniciado por el Estado mexicano tras la ruptura diplomática.

La presidenta recordó que México decidió romper relaciones con Ecuador luego de que policías de ese país ingresaran a la sede diplomática mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo por parte del gobierno mexicano.

Explicó que, conforme al derecho internacional, las embajadas gozan de protección especial y son consideradas espacios inviolables del Estado al que representan, por lo que calificó el ingreso de las fuerzas de seguridad ecuatorianas como una violación grave.

“Las embajadas es como un pedacito de territorio de los otros países en ese país. La embajada aquí de Estados Unidos es como un pedacito de territorio de Estados Unidos”, explicó.

Añadió que existen tratados internacionales que regulan el funcionamiento y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, por lo que sostuvo que cualquier nación habría reaccionado de la misma forma ante un hecho similar.

“Ecuador invadió la embajada de México en Ecuador. (…) Y cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada. (…) Detuvieron a una persona dentro de la embajada, es como si hubieran venido a México a detener una persona sin ningún permiso. Entonces es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave. Y por eso no hay relaciones con Ecuador”, enfatizó.

Respecto a Perú, Sheinbaum recordó que fue ese país el que decidió romper relaciones diplomáticas con México a raíz del posicionamiento político expresado por el gobierno mexicano sobre el entonces presidente Pedro Castillo.