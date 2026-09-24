PT advierte que una ruptura podría afectar a Morena hasta en 12 gubernaturas

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido del Trabajo (PT) endureció sus reclamos a Morena por la definición de las coordinaciones estatales rumbo a 2027 y advirtió que podría competir por separado si no se revisan los mecanismos utilizados para seleccionar esos perfiles, aunque hasta ahora no existe una ruptura formal entre ambos partidos.

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados federales del PT, sostuvo que su partido cuenta con una votación que puede resultar relevante para la coalición y afirmó que una separación podría afectar los resultados de Morena en varias de las 17 entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

“Cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12”, declaró el legislador. La cifra corresponde a la estimación política expresada por Sandoval y no a una proyección electoral independiente.

El petista trasladó también su advertencia al terreno legislativo y recordó que Morena necesita de sus aliados para alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados.

A juicio de Sandoval, corresponde a Morena, como principal fuerza de la coalición, generar condiciones de mayor diálogo, inclusión y apertura hacia sus aliados si pretende conservar el bloque para las elecciones de 2027.

Las diferencias se intensificaron por el procedimiento empleado para definir a los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, nombramientos con los que Morena está organizando su estructura política en las entidades que renovarán gubernatura. Estas designaciones no constituyen todavía candidaturas formalmente registradas ante las autoridades electorales.

Sandoval aseguró que existía un acuerdo para realizar “encuestas espejo” en aquellos estados donde hubiera inconformidades o dudas sobre las mediciones. Sin embargo, acusó que el PT no fue incorporado al comité técnico responsable de definir aspectos como la metodología, las muestras y los cuestionarios.

“Nunca nos han pelado ni nos han invitado”, reclamó el coordinador parlamentario, quien aseguró que su partido desconoce detalles sobre el diseño de las mediciones utilizadas.

El PT decidió apartarse temporalmente del proceso de presentación de coordinadores estatales y ha dejado de acompañar algunos de los anuncios realizados por Morena. La dirigencia petista mantiene abierta la posibilidad de competir por separado en algunas entidades o incluso revisar integralmente su permanencia en la coalición.

Morena, por su parte, anunció que hará públicas las encuestas una vez que concluya la definición de las 17 coordinaciones estatales. Su dirigencia ha defendido el método utilizado y busca contener las inconformidades generadas en diferentes entidades.

El conflicto tiene una expresión particular en Quintana Roo, donde Morena designó a Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador estatal. El nombramiento provocó inconformidades entre simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo, quien también participó en el proceso interno y había contado con el respaldo del PT.

Sandoval abrió posteriormente las puertas de su partido a aspirantes inconformes con las decisiones de Morena y mencionó entre ellos a Marín, planteando la posibilidad de respaldarlo en Quintana Roo si decidiera buscar otra vía política. Esa posibilidad, sin embargo, fue descartada por el propio Marín.

“Yo nunca me voy a salir de Morena, soy fundador de este partido. No voy a dar pie a salirme”, afirmó el exaspirante, quien también negó estar buscando otra candidatura para 2027 y señaló que su demanda es que exista participación para integrantes de su grupo político.

Las diferencias entre Morena y el PT permanecen así abiertas mientras ambos partidos se aproximan a la etapa formal del proceso electoral de 2027. El PT todavía no ha anunciado una ruptura de la coalición ni ha definido que contenderá solo en Quintana Roo o en las demás entidades, pero mantiene en pausa su participación en las definiciones estatales y exige revisar los mecanismos de selección antes de cerrar nuevos acuerdos electorales.