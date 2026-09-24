SEMA analiza retirar permisos a Legacy by AWA ante reincidencias ambientales en Playacar

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PLAYA DEL CARMEN.- El desarrollo inmobiliario Legacy by AWA, ubicado en Playacar, podría perder definitivamente sus permisos ambientales estatales si se acredita una reincidencia en el incumplimiento de las condicionantes impuestas al proyecto, advirtió el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera.

El funcionario explicó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) ya había iniciado procedimientos contra el proyecto por incumplimientos relacionados con las medidas ambientales establecidas para su operación y que ahora se analiza si existen elementos para proceder nuevamente contra sus autorizaciones.

“Si reinciden en el incumplimiento de las condicionantes, la licencia sería revocada”, señaló Rébora después de participar en los trabajos para conformar el Consejo Asesor del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto.

Legacy by AWA contempla la construcción de más de 200 departamentos dentro de Playacar y desde 2025 ha enfrentado procedimientos de autoridades ambientales por señalamientos relacionados con el cumplimiento de las medidas de protección de fauna y las condiciones establecidas para el desarrollo de las obras.

La controversia volvió a cobrar fuerza a principios de septiembre, cuando vecinos reportaron que habían sido retirados sellos de clausura colocados en el predio. Autoridades municipales acudieron al lugar para realizar una inspección y colocar nuevamente sellos, pero éstos también fueron posteriormente retirados, lo que motivó una nueva intervención en la que participaron autoridades federales y elementos de la Guardia Nacional.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente quién retiró los sellos, por lo que no se ha establecido públicamente una responsabilidad por esos hechos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó posteriormente una nueva clausura de los trabajos. La intervención ocurrió después de reiterados señalamientos sobre posibles incumplimientos de medidas ambientales en el predio.

Rébora reconoció que SEMA otorgó autorizaciones al desarrollo dentro del ámbito de competencia estatal, pero subrayó que mantenerlas depende del cumplimiento de las condicionantes establecidas por la autoridad ambiental.

El funcionario precisó además que las actuaciones relacionadas con los sellos impuestos por Profepa corresponden a esa dependencia federal, que deberá determinar las medidas procedentes dentro de sus facultades.

El quebrantamiento de sellos colocados por una autoridad constituye una conducta contemplada por la legislación penal federal; sin embargo, la existencia de esa disposición no permite atribuir por sí misma responsabilidad a la empresa, sus representantes, trabajadores o cualquier otra persona mientras la autoridad competente no determine quién realizó el retiro.

El Ayuntamiento de Playa del Carmen también informó este mes que reforzaría los recorridos de inspección y la vigilancia en el predio, además de mantener coordinación con las autoridades ambientales estatales y federales para dar seguimiento al caso.

La eventual revocación definitiva de las autorizaciones estatales dependerá, por tanto, de los procedimientos administrativos correspondientes y de que la autoridad determine si se configuraron nuevos incumplimientos que justifiquen esa medida.