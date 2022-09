¿Quién es Yam Paez, la chica que está rompiendo internet tras regalarle una moto a su novio por apoyar su Only Fans?

Comparte esta Noticia

Si no vives debajo de una piedra en las redes sociales, de seguro te habrás encontrado con alguna publicación con el siguiente nombre: Yam Paez; una joven regiomontana, estudiante de derecho, que se hizo viral tras regalarle una moto a su novio transgénero, tras estar de acuerdo en abrir su Only Fans.

“Me dejó abrir mi OnlyFans y le regalé una moto al mes”, escribió la joven, adjuntando las imágenes de la motocicleta Italika FT125 en color negro, que le regaló a su pareja, la cual tiene un valor de entre 18 a 20 mil pesos mexicanos, la cual pudo pagar con su primer sueldo en la plataforma de contenido para adultos.

¿Pero quién es esta joven?

Sus amigos la conocen como Yamsita y vive en Monterrey, donde estudia como licenciada en derecho. Además de su belleza, sus conocidos la califican de demasiado carismática y amigable, motivo por el cual se ganó la confianza de varios de sus compañeros.

Un día una amiga le propuso que abriera su Only Fans. Ella lo pensó en broma en un principio, pero antes de aventurarse se lo comentó a su pareja, André, un chico transgénero, quien le dijo que la apoyaría.

La joven no sube contenido explícitamente sexual, sin embargo por su belleza y su carisma, rápidamente ha ganado suscriptores. Y no sólo en el Only Fans, en otras plataformas, como TikTok, ha demostrado una gran creatividad.

Y vaya que está ganando gran fama, y esto no es solo por su figura, sino por el gran corazón que tiene al interactuar con sus seguidores: incluso accedió a pagarle la colegiatura a uno de ellos, que le comentó que si no paga antes del 15 de septiembre su inscripción en la universidad, dejará los estudios.

“Mañana te mando mensaje y te transfiero”, le escribió a su fan, lo cual cumpió.

Vale destacar que Yam también tiene altas calificaciones, ya que no ha descuidado sus estudios. Mencionó que no dejará la carrera, pues tiene la meta ser una abogada. Desde adolescente ha participado en actividades altruistas y apoya a la comunidad LGBT+. De hecho, su pareja sentimental, el afortunado que causó revuelo, es miembro transgénero.

