Rafa Marín plantea respetar tiempos de Morena mientras busca la coordinación municipal de Benito Juárez

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CANCÚN.- Rafa Marín, aspirante a la Coordinación Municipal de Morena en Benito Juárez, llamó a esperar con serenidad las definiciones internas del partido y a mantener el trabajo cercano a la ciudadanía, durante una asamblea informativa realizada este sábado en el domo de la Región 95.

Como invitado especial del encuentro, celebrado bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende”, pidió respetar los tiempos del movimiento, escuchar las inquietudes de la población y compartir el proyecto de la Cuarta Transformación, encabezado a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marín también planteó defender la independencia del país, proteger sus recursos y procurar que la riqueza nacional contribuya al bienestar colectivo.

“Defender la soberanía es defender el derecho de México a decidir su propio destino”, expresó. Sostuvo que las decisiones nacionales corresponden a las y los mexicanos, dentro de una relación de respeto y cooperación con otros países.

Durante su intervención, destacó la importancia de la información, la conciencia ciudadana y la participación comunitaria. “Una persona que conoce sus derechos puede defenderlos mejor. Una comunidad que dialoga puede comprender sus problemas y participar en sus soluciones”, afirmó.

Asimismo, reivindicó los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y pidió congruencia entre el discurso y las acciones.

En la asamblea participaron la senadora Anahí González; los diputados locales Andrea González y Ricardo Velazco, aspirantes a la coordinación correspondiente a la diputación federal del distrito 04; y Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres y aspirante a la coordinación por la diputación federal del distrito 03.

También asistieron el diputado local Alberto Batún; Luis Pech Pech, consejero estatal de Morena; Paula Pech, regidora de Benito Juárez; Julián Ricalde, expresidente municipal de Benito Juárez, y Gabrila Pallares.

Al cierre, Marín defendió el humanismo mexicano y una política enfocada en atender las necesidades de las familias, entre ellas el acceso al agua, la atención médica, las escuelas dignas, los servicios públicos y la seguridad.

“Atender las necesidades de nuestra gente no es un favor: es una responsabilidad”, señaló, antes de concluir con la frase: “Por el bien de todos, primero los pobres”.